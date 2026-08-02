Меценатська пенсія в Україні: скільки грошей реально дійде пенсіонеру і чи скасують субсидію
В Україні можна перерахувати гроші напряму пенсіонеру через портал Пенсійного фонду, але на руки надійде не вся сума.
Про те, скільки можна отримати на руки і чи не загрожує "подарунок" скасуванням субсидії, РБК-Україна розпитало юриста Євгенія Буліменка.
Головне:
- Субсидія: отримання коштів не є підставою для скасування субсидії на комуналку.
- Податки: такі перекази не оподатковуються і не підлягають військовому збору.
- Розподіл: пенсіонер отримує 70 відсотків суми, ще 30 відсотків залишаються у Пенсійному фонді.
- Суть: будь-хто може перерахувати гроші напряму на рахунок конкретного пенсіонера через портал Пенсійного фонду.
Скільки грошей з "меценатської пенсії" дійде до людини
Із кожної благодійної пожертви:
- 70 відсотків спрямовується безпосередньо пенсіонеру;
- 30 відсотків залишаються в Пенсійному фонді України.
Ці кошти фонд використовує на власні потреби - виплату пенсій, страхові виплати, фінансування профілактики страхових випадків та окремі види державної соціальної допомоги.
"Отже, якщо перерахувати пенсіонеру 10 000 гривень, на його рахунок реально надійде 7 000 гривень", - пояснює юрист.
Чи оподатковується меценатська допомога
Юрист пояснив, що Податковий кодекс України не передбачає включення таких благодійних пожертв до об'єкта оподаткування.
"Суми, отримані пенсіонером в якості благодійної пожертви, не оподатковуються", - зазначив Євгеній Буліменко.
Тобто ані податок, ані військовий збір з таких переказів не утримується.
Субсидія на комуналку: чи є ризик її втратити
Багатьох українців хвилює інше питання - чи не вважатимуть такий переказ додатковим доходом, який може стати підставою для скасування субсидії.
Юрист заспокоїв: отримання пенсіонером благодійних пожертв від фізичних або юридичних осіб не може бути причиною для скасування або відмови в наданні житлової субсидії.
Меценатські пенсії в Україні почали діяти після ухвалення відповідних змін до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яким передбачено право будь-якої особи зробити персоналізовану пожертву конкретному пенсіонеру.
Нагадаємо, пенсіонери в Україні можуть самостійно обрати спосіб отримання виплат - поштою чи на банківську картку, змінивши це в будь-який момент.
Нагадаємо, раніше йшлося про те, що частина українців отримає разову виплату у розмірі 3100 гривень від держави.