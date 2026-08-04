До 650 гривень до пенсії: хто у серпні може отримати щомісячну доплату

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Окремі категорії українських пенсіонерів у серпні продовжують отримувати щомісячну доплату до пенсії, яка у 2026 році зросла до 650 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Головне: Доплату отримують учасники бойових дій.

Розмір - приблизно 650 гривень щомісяця.

Виплата прив'язана до прожиткового мінімуму.

Оформлення відбувається автоматично, без заяв. Яким українцям призначають доплату до пенсії Право на додаткову виплату мають громадяни зі статусом учасника бойових дій (УБД). Норму передбачено статтею 115 Закону України №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Держава передбачила для учасників бойових дій одразу кілька видів фінансової допомоги. До них належать: щомісячна доплата у розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

щомісячна цільова грошова допомога на прожиття;

державна адресна допомога, якщо загальна сума пенсії після всіх доплат та індексації не досягає мінімального рівня. Скільки гривень становить доплата у 2026 році Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб у 2026 році зріс до 2 595 гривень. Через це розмір щомісячної доплати для учасників бойових дій піднявся до 648,75 гривні. Пенсійний фонд призначає цю доплату автоматично, коли людина оформлює пенсію за віком. Звертатися окремо для її нарахування не потрібно.