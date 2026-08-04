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До 650 гривен до пенсии: кто в августе может получить ежемесячную доплату

06:30 04.08.2026 Вт
2 мин
На доплату может рассчитывать одна категория украинцев
aimg Елена Чупровская
До 650 гривен до пенсии: кто в августе может получить ежемесячную доплату Фото: Закон гарантирует участникам боевых действий ежемесячную доплату к пенсии (Getty Images)
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Отдельные категории украинских пенсионеров в августе продолжают получать ежемесячную доплату к пенсии, которая в 2026 году выросла до 650 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Главное:

  • Доплату получают участники боевых действий.
  • Размер – примерно 650 гривен ежемесячно.
  • Выплата привязана к прожиточному минимуму.
  • Оформление производится автоматически, без заявлений.

Каким украинцам назначают доплату к пенсии

Право на дополнительную выплату имеют граждане со статусом участника боевых действий (УБД).

Норма предусмотрена статьей 115 Закона Украины №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Государство предусмотрело для участников боевых действий несколько видов финансовой помощи.

К ним относятся:

  • ежемесячная доплата в размере 25 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
  • ежемесячное целевое денежное пособие на проживание;
  • государственная адресная помощь, если общая сумма пенсии после всех доплат и индексации не достигает минимального уровня.

Сколько гривен составляет доплата в 2026 году

Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц в 2026 году вырос до 2595 гривен. Поэтому размер ежемесячной доплаты для участников боевых действий поднялся до 648,75 гривны.

Пенсионный фонд назначает эту доплату автоматически, когда человек оформляет пенсию по возрасту. Обращаться отдельно для его начисления не нужно.

Напомним, в конце июля пенсионерам объяснили, как полностью дистанционно изменить способ получения пенсии - наличными через "Укрпочту" или на банковскую карту.

Для этого потребуется квалифицированная электронная подпись или "Действие. Подпись" . Новый способ выплаты обычно начинает действовать уже со следующего месяца.

Тем временем стало известно, что любой человек может перечислить деньги напрямую конкретному пенсионеру через портал Пенсионного фонда .

На руки пенсионер получает только 70 процентов суммы, остальные 30 процентов остаются в фонде, а само пожертвование не облагается налогом и не влияет на право на субсидию.

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