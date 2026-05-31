60 ракет на місяць - ніщо: Зеленський заявив про дефіцит Patriot і запропонував вихід

Сполучені Штати випускають лише 60-65 антибалістичних ракет на місяць - такого обсягу замало навіть для нинішніх викликів, тоді як Росія нарощує власне виробництво балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського .

Президент наголосив, що ситуація з виробництвом антибалістичних ракет у США може призвести до кризи в різних регіонах світу.

"60-65 антибалістичних ракет на місяць порівняно з нинішніми викликами - це ніщо. Це не секрет, і Росія про це знає. Нам потрібно розширювати виробництво", - заявив Зеленський.

За його словами, він просив попередню адміністрацію США, а тепер просить і нинішню, надати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot. Київ готовий нарощувати їх випуск самостійно.

"Ми можемо збільшити виробництво ракет Patriot. Це допоможе нам. Це допоможе Близькому Сходу й будь-якій іншій країні, якій Сполучені Штати вирішать допомогти", - сказав президент.

Зеленський додав, що доки Європа не виготовлятиме власну антибалістичну систему, Україні буде потрібна підтримка США.