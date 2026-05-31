60 ракет на місяць - ніщо: Зеленський заявив про дефіцит Patriot і запропонував вихід

21:05 31.05.2026 Нд
2 хв
Україна пропонує рішення, яке вигідне не лише їй
aimg Валерія Абабіна
Фото: Київ просить у Вашингтона ліцензії на Patriot (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сполучені Штати випускають лише 60-65 антибалістичних ракет на місяць - такого обсягу замало навіть для нинішніх викликів, тоді як Росія нарощує власне виробництво балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського.

Президент наголосив, що ситуація з виробництвом антибалістичних ракет у США може призвести до кризи в різних регіонах світу.

"60-65 антибалістичних ракет на місяць порівняно з нинішніми викликами - це ніщо. Це не секрет, і Росія про це знає. Нам потрібно розширювати виробництво", - заявив Зеленський.

За його словами, він просив попередню адміністрацію США, а тепер просить і нинішню, надати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot. Київ готовий нарощувати їх випуск самостійно.

"Ми можемо збільшити виробництво ракет Patriot. Це допоможе нам. Це допоможе Близькому Сходу й будь-якій іншій країні, якій Сполучені Штати вирішать допомогти", - сказав президент.

Зеленський додав, що доки Європа не виготовлятиме власну антибалістичну систему, Україні буде потрібна підтримка США.

Нагадаємо, наприкінці травня 2026 року США дали попередню згоду Польщі на локалізацію виробництва ракет для Patriot - на тлі того, що сама Україна давно домагається аналогічної ліцензії, але значного прогресу досі немає.

Тоді ж Зеленський заявляв, що на тлі війни США з Іраном у світі спостерігається глобальний дефіцит антибалістичних систем.

Ще раніше, у липні 2025-го, Пентагон учетверо збільшив обсяги закупівлі ракет для Patriot, виділивши на 2026 фінансовий рік понад 1,3 млрд доларів, проте експерти попереджали, що масштабне нарощування виробництва "не станеться миттєво".

Україна вже пропонувала США купити 10 систем Patriot, а також отримати ліцензії, щоб самостійно закрити власне небо.

