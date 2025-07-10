США істотно збільшать виробництво ракет для систем Patriot

Пентагон учетверо збільшив обсяги закупівлі ракет для зенітного ракетного комплексу Patriot. Ця система критично важлива як для захисту України, так і для американських сил на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Армія США планує спрямувати понад 1,3 млрд доларів на закупівлю ракет для систем Patriot у межах бюджету на 2026 фінансовий рік, що розпочнеться 1 жовтня.

Згідно з документами, що супроводжують бюджетний запит армії США на 2026 рік, 16 квітня профільна комісія високопосадовців, що визначає потреби у зброї, підвищила план закупівлі новітніх ракет Patriot з 3376 до 13 773 одиниць. Ці показники є рекомендаційними та не означають автоматичного затвердження відповідних бюджетних витрат або контрактів у найближчій перспективі.

Наразі Конгрес працює над законопроектами про оборонну політику та виділення коштів для Пентагону, які можуть враховувати оновлені запити армії.

Видання зазначає, що збільшення планових обсягів закупівлі свідчить про наміри американських Збройних сил посилити систему Patriot на тлі зростаючого попиту з боку союзників і партнерів, які прагнуть модернізувати свої системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Найновіша модифікація ракети - Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), що розроблена компанією Lockheed Martin, - призначена для перехоплення безпілотників, крилатих і тактичних балістичних ракет. Твердопаливні ракетні двигуни постачає компанія L3Harris Technologies.

Україна активно використовує батареї та ракети Patriot, отримані від США та союзників, для захисту цивільного населення від російських повітряних атак. З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, США передали Україні три батареї Patriot і невизначену кількість ракет-перехоплювачів.

Згідно з бюджетними документами, до 2024 фінансового року армія США придбала 2047 ракет PAC-3 MSE, ще 230 - у 2024 році та 214 - у поточному.

У проекті бюджету на 2026 рік армія запитує 945,9 млн доларів на закупівлю 224 ракет: 549,6 млн - з базового бюджету, а 396,3 млн - у межах операції Atlantic Resolve, що спрямована на посилення обороноздатності НАТО в Європі.

Згідно з документами, додатково нещодавно підписаний президентом Трампом законопроект про податки і витрати передбачає ще 366 млн доларів на закупівлю 96 ракет-перехоплювачів.

Американські військові також активно застосовують системи Patriot на Близькому Сході, зокрема для підтримки Ізраїлю та захисту авіабази Аль-Удейд у Катарі. Системи було задіяно під час ракетного обстрілу з боку Ірану у відповідь на удари по ядерних об’єктах.

Як повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, американські військові успішно знищили 14 іранських ракет, що наближалися.

Директор програми протиракетної оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Том Карако заявив, що чотириразове збільшення обсягів закупівлі перехоплювачів є логічним кроком після багатьох років фіксації їх дефіциту. Водночас, за його словами, подолання нестачі потребуватиме реального бюджетного фінансування й укладення багаторічних контрактів.

"Навіть із цим це не буде легко й не станеться миттєво", - зазначив Карако.

Представник армії США Стів Воррен заявив, що фінансування виробництва систем Patriot стабільно тривало впродовж останніх років, але "масштабне нарощування виробництва є складним завданням".

У березні компанія Lockheed Martin повідомила, що її команда PAC-3 у 2023 році суттєво підвищила обсяги виробництва і досягла рекордного показника - 500 ракет. Це більш ніж на 30% перевищує рівень 2022 року.

У компанії також додали, що у 2025 році планують збільшити обсяги виробництва ще на 20%.

MIM-104 Patriot - американський зенітний ракетний комплекс виробництва групи американських компаній на чолі з Raytheon.

Ракета-перехоплювач модифікованої версії Patriot PAC-3 розвиває надзвукову швидкість до 3 Маха і може збивати ракети ЗРК С-300 та С-400, а також надзвукові ракети Х-22 й аеробалістичні Х-47М2 "Кинджал".

Система може одночасно виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей.