ua en ru
Сб, 30 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Пентагон готує різке нарощення виробництва зброї для України

17:19 30.05.2026 Сб
2 хв
Гегсет пообіцяв постачати "не просто трохи більше, а значно більше"
aimg Валерія Абабіна
Пентагон готує різке нарощення виробництва зброї для України Фото: Міністр оборони США Піт Гегсет (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

США перебудовують виробництво озброєння під значно більші обсяги щоб давати Україні "значно більше по всьому спектру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Піта Гегсета на Діалозі Шангрі-Ла в Сінгапурі.

Читайте також: Глава Пентагону: будь-яка угода з Іраном "буде вигідною"

За словами Гегсета, Вашингтон переглядає сам підхід до випуску критично важливих боєприпасів та інших видів озброєння - так, щоб оборонна промисловість змогла видавати помітно більші обсяги продукції.

"Ми змінюємо підхід до виробництва всіх цих важливих боєприпасів, щоб наші компанії постачали не просто трохи більше, а значно більше по всьому спектру можливостей, де ми можемо допомогти Україні", - сказав глава Пентагону.

Він також зазначив, що США підштовхують європейських партнерів брати на себе більшу частину відповідальності за підтримку Києва, і схвально оцінюють уже зроблене.

За його словами, Європа суттєво наростила фінансову та військову допомогу, а Україна показала високу ефективність у використанні наданих ресурсів.

"Ми хочемо, щоб вони могли захищатися, і ми знайдемо спосіб переконатися, що зможемо допомагати їм разом із нашими союзниками", - підкреслив Гегсет.

Міністр додав, що Вашингтон продовжить працювати з партнерами над постачанням Україні ресурсів для оборони та над зміцненням здатності союзників підтримувати Київ у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, генсек НАТО раніше заявляв, що Європа профінансує закупівлю американської зброї для України, а сам альянс має більше інвестувати в оборону та брати на себе більшу частку витрат на допомогу Києву.

Влітку 2025 року США на певний час ставили на паузу передачу частини озброєння - тоді йшлося про закупівлю зброї для України в приватних американських компаній за кошти Вашингтона.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пентагон Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
Аналітика
"Найменшому пацієнту було дві години". Як працює унікальний дитячий кардіоцентр у Києві
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Найменшому пацієнту було дві години". Як працює унікальний дитячий кардіоцентр у Києві