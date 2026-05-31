60 ракет в месяц - ничто: Зеленский заявил о дефиците Patriot и предложил выход

Соединенные Штаты выпускают всего 60-65 антибаллистических ракет в месяц - такого объема мало даже для нынешних вызовов, тогда как Россия наращивает собственное производство баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Владимира Зеленского .

Президент подчеркнул, что ситуация с производством антибаллистических ракет в США может привести к кризису в разных регионах мира.

"60-65 антибаллистических ракет в месяц по сравнению с нынешними вызовами - это ничто. Это не секрет, и Россия об этом знает. Нам нужно расширять производство", - заявил Зеленский.

По его словам, он просил предыдущую администрацию США, а теперь просит и нынешнюю, предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot. Киев готов наращивать их выпуск самостоятельно.

"Мы можем увеличить производство ракет Patriot. Это поможет нам. Это поможет Ближнему Востоку и любой другой стране, которой Соединенные Штаты решат помочь", - сказал президент.

Зеленский добавил, что пока Европа не будет производить собственную антибаллистическую систему, Украине будет нужна поддержка США.