6 нових функцій ChatGPT, які зроблять AI розумнішим і швидшим

Більше ніяких перемикачів моделей

З виходом GPT-5 OpenAI відмовилася від вибору моделей і закрила підтримку GPT-4o, GPT-4.1 і GPT-4.5. Тепер ChatGPT за замовчуванням працює на GPT-5. За словами компанії, система автоматично підбирає оптимальний варіант, що усуває необхідність вручну перемикатися між різними моделями.

Проте користувачі ChatGPT Plus, Pro і Team зможуть вибирати між GPT-5 і GPT-5 Thinking. Для Pro і Team також буде доступна розширена версія GPT-Thinking Pro.

ChatGPT за замовчуванням працює на GPT-5 (фото: OpenAI)

У ChatGPT з'являться "особистості"

Одним із найпомітніших нововведень стане можливість вибирати стиль спілкування чат-бота. OpenAI пропонує чотири нові "особистості":

Cynic - саркастичний та іронічний, відповідає сухо і прямо

Robot - гранично точний і лаконічний, без емоцій і зайвих слів

Listener - спокійний і доброзичливий співрозмовник, який допомагає структурувати думки

Nerd - захоплений і допитливий "бот-знавець", який пояснює все простими словами.

При цьому завжди можна повернутися до стандартного стилю ChatGPT.

Покращені можливості кодування вібрацій

Функція генерації коду за описом природною мовою отримала серйозне оновлення. GPT-5 краще справляється з комплексними запитами, наприклад при створенні додатків або сайтів. Результат можна відразу протестувати через інструмент Canvas.

ChatGPT швидко створив сайт для вивчення французької мови (фото: OpenAI)

Більше персоналізації

Тепер користувачі зможуть змінювати акцентний колір інтерфейсу: відтінок буде застосовуватися до бульбашок повідомлень, кнопки голосового введення і виділеного тексту.

Налаштування доступне як у веб-версії, так і в мобільних додатках.

Новий голосовий режим

Розширений голосовий режим став більш "людяним": він краще розуміє інструкції і дає змогу налаштовувати стиль мови.

Стандартний голосовий режим компанія прибрала, але для підписників залишила практично необмежене використання розширеного, а безкоштовні користувачі отримають додаткові години роботи.

Gmail і Google Calendar всередині ChatGPT

Ще одне нововведення - спрощена інтеграція із сервісами Google. Тепер ChatGPT зможе підключатися до Gmail і Google Calendar, щоб, наприклад, допомогти розпланувати день, нагадати про пропущені листи або події. Спочатку функція з'явиться у Pro-підписників, а пізніше і в інших тарифів.

Підключайте Gmail і Google Calendar до ChatGPT (фото: OpenAI)