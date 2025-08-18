6 нових функцій ChatGPT, які зроблять AI розумнішим і швидшим

Компанія OpenAI нещодавно офіційно представила GPT-5 - нове покоління своєї ШІ-моделі. Разом із цим розробники анонсували цілу низку оновлень для ChatGPT: від візуальних змін до поліпшень у швидкості та якості роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
З виходом GPT-5 OpenAI відмовилася від вибору моделей і закрила підтримку GPT-4o, GPT-4.1 і GPT-4.5. Тепер ChatGPT за замовчуванням працює на GPT-5. За словами компанії, система автоматично підбирає оптимальний варіант, що усуває необхідність вручну перемикатися між різними моделями.
Проте користувачі ChatGPT Plus, Pro і Team зможуть вибирати між GPT-5 і GPT-5 Thinking. Для Pro і Team також буде доступна розширена версія GPT-Thinking Pro.
Одним із найпомітніших нововведень стане можливість вибирати стиль спілкування чат-бота. OpenAI пропонує чотири нові "особистості":
При цьому завжди можна повернутися до стандартного стилю ChatGPT.
Функція генерації коду за описом природною мовою отримала серйозне оновлення. GPT-5 краще справляється з комплексними запитами, наприклад при створенні додатків або сайтів. Результат можна відразу протестувати через інструмент Canvas.
Тепер користувачі зможуть змінювати акцентний колір інтерфейсу: відтінок буде застосовуватися до бульбашок повідомлень, кнопки голосового введення і виділеного тексту.
Налаштування доступне як у веб-версії, так і в мобільних додатках.
Розширений голосовий режим став більш "людяним": він краще розуміє інструкції і дає змогу налаштовувати стиль мови.
Стандартний голосовий режим компанія прибрала, але для підписників залишила практично необмежене використання розширеного, а безкоштовні користувачі отримають додаткові години роботи.
Ще одне нововведення - спрощена інтеграція із сервісами Google. Тепер ChatGPT зможе підключатися до Gmail і Google Calendar, щоб, наприклад, допомогти розпланувати день, нагадати про пропущені листи або події. Спочатку функція з'явиться у Pro-підписників, а пізніше і в інших тарифів.
