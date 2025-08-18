6 новых функций ChatGPT, которые сделают AI умнее и быстрее

Больше никаких переключателей моделей

С выходом GPT-5 OpenAI отказалась от выбора моделей и закрыла поддержку GPT-4o, GPT-4.1 и GPT-4.5. Теперь ChatGPT по умолчанию работает на GPT-5. По словам компании, система автоматически подбирает оптимальный вариант, что устраняет необходимость вручную переключаться между разными моделями.

Тем не менее пользователи ChatGPT Plus, Pro и Team смогут выбирать между GPT-5 и GPT-5 Thinking. Для Pro и Team также будет доступна расширенная версия GPT-Thinking Pro.

ChatGPT по умолчанию работает на GPT-5 (фото: OpenAI)

У ChatGPT появятся "личности"

Одним из самых заметных нововведений станет возможность выбирать стиль общения чат-бота. OpenAI предлагает четыре новых "личности":

Cynic - саркастичный и ироничный, отвечает сухо и прямо

Robot - предельно точный и лаконичный, без эмоций и лишних слов

Listener - спокойный и дружелюбный собеседник, который помогает структурировать мысли

Nerd - увлеченный и любознательный "бот-знаток", объясняющий все простыми словами.

При этом всегда можно вернуться к стандартному стилю ChatGPT.

Улучшенные возможности кодирования вибраций

Функция генерации кода по описанию на естественном языке получила серьезное обновление. GPT-5 лучше справляется с комплексными запросами, например при создании приложений или сайтов. Результат можно сразу протестировать через инструмент Canvas.

ChatGPT быстро создал сайт для изучения французского языка (фото: OpenAI)

Больше персонализации

Теперь пользователи смогут менять акцентный цвет интерфейса: оттенок будет применяться к пузырям сообщений, кнопке голосового ввода и выделенному тексту.

Настройка доступна как в веб-версии, так и в мобильных приложениях.

Новый голосовой режим

Расширенный голосовой режим стал более "человечным": он лучше понимает инструкции и позволяет настраивать стиль речи.

Стандартный голосовой режим компания убрала, но для подписчиков оставила практически неограниченное использование расширенного, а бесплатные пользователи получат дополнительные часы работы.

Gmail и Google Calendar внутри ChatGPT

Еще одно новшество - упрощенная интеграция с сервисами Google. Теперь ChatGPT сможет подключаться к Gmail и Google Calendar, чтобы, например, помочь распланировать день, напомнить о пропущенных письмах или событиях. Сначала функция появится у Pro-подписчиков, а позже и у других тарифов.

Подключайте Gmail и Google Calendar к ChatGPT (фото: OpenAI)