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Google може показувати ваші розмови з ChatGPT у пошуку: як захистити свою приватність

П'ятниця 01 серпня 2025 12:45
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Google може показувати ваші розмови з ChatGPT у пошуку: як захистити свою приватність Ваші розмови з ChatGPT можуть потрапити в пошук (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Деякі розмови з ChatGPT можуть з'являтися в результатах пошуку Google - і про це знають далеко не всі. Як виявилося, за допомогою звичайного пошуку в Google і певної команди можна знайти публічні чати інших користувачів, доступні за прямими посиланнями.

Про те, як відключити показ листувань з ChatGPT, розповідає РБК-Україна з посиланням на онлайн-видання TechRadar, що спеціалізується на технологіях.

Щоб це перевірити, достатньо ввести в пошуковий рядок Google, наприклад: site:chatgpt.com/share Elon Musk - і ви побачите всі відкриті чати, в яких згадується Ілон Маск.

Як чати стають публічними?

Ключовий момент: такі чати з'являються в пошуку тільки якщо ви самі зробили їх загальнодоступними. Це відбувається через кнопку Share ("Поділитися"), яка розташована в правому верхньому кутку вікна ChatGPT у браузері, або у випадаючому меню в мобільному застосунку.

Коли ви натискаєте "Поділитися посиланням", ChatGPT створює публічний URL. І хоча система попереджає, що "будь-хто, у кого є посилання, зможе переглядати чат", вона не уточнює, що таке посилання індексується пошуковими системами - зокрема Google.

Що потрібно знати користувачам?

  • Ваші чати не стають публічними автоматично - тільки якщо ви самі натиснули "Поділитися"
  • Навіть якщо ви надсилаєте посилання на чат одній людині, цей чат тепер потенційно доступний усім в інтернеті
  • Доповнення до чату після натискання кнопки "Поділитися" - не відображаються в опублікованій версії.

У відкритих чатах - усе, що завгодно

У відкритих чатах можна знайти найнесподіваніші речі: від нецензурної лексики до дивної поведінки користувачів. І чим більше людей дізнається, що їхні чати видно в Google, тим більший ризик, що контент там стане ще більш ексцентричним.

Тож, якщо ви використовуєте функцію "Поділитися" - робіть це усвідомлено. І обов'язково перевіряйте, які саме чати ви робите доступними.

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