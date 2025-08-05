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ChatGPT навчили піклуватися про ваше психічне здоров'я: що відомо

Вівторок 05 серпня 2025 13:15
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ChatGPT навчили піклуватися про ваше психічне здоров'я: що відомо ChatGPT підкаже, коли вам потрібна перерва (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Компанія OpenAI, яка вже цього тижня може представити нову модель GPT-5, вносить важливі зміни в роботу ChatGPT. Оновлення спрямовані на те, щоб штучний інтелект краще розпізнавав ознаки емоційного або психічного розладу у користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

У чому суть змін

Поради щодо ментального здоров'я

У випадках, коли ChatGPT "помічає" ознаки емоційного напруження, він зможе запропонувати науково обґрунтовані ресурси та підтримку. Для цього OpenAI співпрацює з профільними експертами та консультативними групами.

Захист від нав'язливої згоди

Раніше, у квітні, OpenAI довелося відкотити оновлення, яке зробило чат-бота занадто послужливим - навіть у потенційно небезпечних темах. Компанія визнала: такі "запобігливі" відповіді могли викликати дискомфорт і дезорієнтацію.

Помилка GPT-4o

В OpenAI зізналися, що модель GPT-4o не завжди успішно розпізнавала ознаки хибних думок або емоційної залежності у користувачів. Особливо у вразливих груп.

Тепер у разі тривалого використання ChatGPT показуватиме повідомлення: "Ви давно спілкуєтеся з чат-ботом - може, час зробити перерву?".

Користувачеві запропонують два варіанти: продовжити або завершити бесіду. Аналогічні функції вже працюють у YouTube, TikTok і Xbox.

Найближчим часом OpenAI обіцяє запровадити ще одну важливу функцію - зменшення категоричності ChatGPT у "чутливих питаннях". ChatGPT більше не даватиме прямої відповіді, а допоможе розібратися в можливих варіантах і наслідках.

Усе це - частина стратегії з безпечного та "здорового" використання ChatGPT, яким, за даними компанії, користуються близько 700 мільйонів людей щотижня.

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Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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