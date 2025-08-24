6 неочевидних причин сильного потовиділення: ви про них навіть не здогадувались

Часте потовиділення часто вважають просто ознакою спеки або фізичного навантаження. Однак, насправді воно може мати більш складні та несподівані причини.

РБК-Україна повідомляє, про що саме сигналізує ваш піт та чому це не можна ігнорувати.

Стрес або тривога

Відчуття перевантаження або надмірної тривоги може призвести до пітливості.

Згідно з даними Гарвардської медичної школи, сплеск адреналіну може викликати відчуття тепла, яке легко сплутати з припливами. Потові залози активуються як частина реакції організму "бий або біжи", тому пітливість є природним результатом.

Якщо ви відчуваєте стрес, спробуйте виконувати вправи глибокого дихання або прогулятися, щоб заспокоїти нерви та "охолонути". Відчуття легкого почервоніння - це може бути нормою, але якщо у вас виникнуть більш серйозні симптоми, зверніться до лікаря.

Вагітність

Температура тіла може коливатися, особливо протягом репродуктивного періоду. Щомісяця після овуляції температура підвищується приблизно на цілий градус. Якщо ви завагітнієте, то температура залишатиметься підвищеною.

Крім того, за даними North Atlanta Women's Care , такі фактори, як збільшення об'єму крові та кровотоку, а також прискорений метаболізм, також сприяють перегріванню під час вагітності.

Ви випили забагато кофеїну

Деяким людям важко функціонувати без щоденної дози кофеїну, але його надмірне вживання може спричинити не лише нервозність. Кофеїн може збільшити частоту серцевих скорочень, викликаючи відчуття жару та потовиділення.

Гостра їжа

Надмірно гострий соус не лише пече у роті, але й може викликати почервоніти. Від гострої їжі організм спрямовує кровотік до обличчя, язика та ротової порожнини.

Зі збільшенням кровотоку ви можете відчувати сильніший жар. Якщо ви помітили, що певні продукти викликають у вас потовиділення, то варто звернутися до лікаря та навіть скорегувати раціон.

Побічний ефект ліків

Усі ліки можуть мати довгий список побічних ефектів. Припливи є поширеним явищем, особливо при лікуванні діабету.

Інші ліки, які можуть викликати пітливість, як йдеться на сайті Cleveland clinic, включають антидепресанти, гідрокодон, левотироксин, напроксен, омепразол та лізиноприл.

Якщо вам призначив лікар ліки і у вас виникла сильна пітливість, то повідомте про це фахівця, адже можливо вам цей препарат не підходить.

Надмірне вживання алкоголю

Алкоголь розслаблює кровоносні судини обличчя, викликаючи відчуття "нагрівання шкіри". Також він може порушити сон та викликати пітливість приблизно через три-чотири години після сну.