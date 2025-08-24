6 неочевидных причин сильного потоотделения: вы о них даже не догадывались

Частое потоотделение часто считают просто признаком жары или физической нагрузки. Однако на самом деле оно может иметь более сложные и неожиданные причины.

РБК-Украина сообщает, о чем именно сигнализирует ваш пот и почему это нельзя игнорировать.

Стресс или тревога

Ощущение перегрузки или чрезмерной тревоги может привести к потливости.

Согласно данным Гарвардской медицинской школы, всплеск адреналина может вызвать ощущение тепла, которое легко спутать с приливами. Потовые железы активируются как часть реакции организма "бей или беги", поэтому потливость является естественным результатом.

Если вы испытываете стресс, попробуйте выполнять упражнения глубокого дыхания или прогуляться, чтобы успокоить нервы и "остыть". Ощущение легкого покраснения - это может быть нормой, но если у вас возникнут более серьезные симптомы, обратитесь к врачу.

Беременность

Температура тела может колебаться, особенно в течение репродуктивного периода. Каждый месяц после овуляции температура повышается примерно на целый градус. Если вы забеременеете, то температура будет оставаться повышенной.

Кроме того, по данным North Atlanta Women's Care , такие факторы, как увеличение объема крови и кровотока, а также ускоренный метаболизм, также способствуют перегреванию во время беременности.

Вы выпили слишком много кофеина

Некоторым людям трудно функционировать без ежедневной дозы кофеина, но его чрезмерное употребление может вызвать не только нервозность. Кофеин может увеличить частоту сердечных сокращений, вызывая ощущение жара и потоотделение.

Острая пища

Чрезмерно острый соус не только печет во рту, но и может вызвать покраснение. От острой пищи организм направляет кровоток к лицу, языку и ротовой полости.

С увеличением кровотока вы можете чувствовать более сильный жар. Если вы заметили, что определенные продукты вызывают у вас потоотделение, то стоит обратиться к врачу и даже скорректировать рацион.

Побочный эффект лекарств

Все лекарства могут иметь длинный список побочных эффектов. Приливы являются распространенным явлением, особенно при лечении диабета.

Другие лекарства, которые могут вызвать потливость, как говорится на сайте Cleveland clinic, включают антидепрессанты, гидрокодон, левотироксин, напроксен, омепразол и лизиноприл.

Если вам назначил врач лекарства ив вас возникла сильная потливость, то сообщите об этом специалисту, ведь может вам этот препарат не подходит.

Чрезмерное употребление алкоголя

Алкоголь расслабляет кровеносные сосуды лица, вызывая ощущение "нагревания кожи". Также он может нарушить сон и вызвать потливость примерно через три-четыре часа после сна.