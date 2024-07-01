Дерматолог назвала дієві способи, які допоможуть впоратися з підвищеною пітливістю

З проблемами сильного потовиділення щодня стикаються як чоловіки, так і жінки. Така проблема може серйозно псувати життя, причому у всіх сферах. Варто знати про способи, які дійсно допоможуть уникнути такої проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку медичної спільноти Svij.doc.

Методи зменшення потовиділення

Лікар-дерматовенеролог Вікторія Миронюк розповіла, що для зменшення потовиділення існують певні методики.

Перш за все це антиперспіранти - засоби які містять алюміній хлорид, який блокує виток потової залози.

Наступні медичні процедури - це використання ін'єкцій ботулінотоксину в ділянках найбільшого потовиділення. Таким чином блокується нервовий сигнал до потової залози.

Також іонофорез - це метод електричного впливу на потові засоби, який використовується в основному для лікування гіпергідрозу долоней та стоп.

Спосіб життя та продукти

Експерт зазначила, що також важливо впливати на свій спосіб життя.

Стрес або спека можуть провокувати надмірне потовиділення. Важливо носити одяг з натуральних тканин, який дозволяє шкірі дихати.

Певні продукти, такі як гостра їжа алкоголь та кофеїн можуть впливати на кількість поту та його запах.

Що дійсно допоможе

Найкраще допомагають засоби з низькою дозою солі алюмінію. Вони фізично блокують протоки потових залоз. Якщо ви заблокуєте 2% поверхні шкіри - інтоксикації не станеться, це безпечно.

Солі алюмінію - це один з найнеоднозначніших компонентів в косметиці. Усі дослідження про негативний вплив на здоров'я не мають якісних підтверджень.

Тому регуляційні органи FDA не забороняють використовувати антиперспіранти з солями алюмінію. Проте, якщо саме цей інгредієнт викликає у вас підвищене потовиділення чи тривожність, то варто використовувати засоби без алюмінію з натуральними компонентами. Проте вони ніяк не будуть впливати на кількість поту, а лише будуть впливати на запах.

Найчастішою побічною дією солів алюмінію є контактний подразливий дерматит. Він зустрічається досить часто, проте існують певні нюанси в нанесенні цих засобів. Пер за все солі алюмінію потрібно наносити на ділянки рук, ніг та під пахвами. Важливим є нанесення у вечірню пору на чисту шкіру. Після гоління або будь-якого виду епіляції такі засоби наносити не можна.

Наносити потрібно 5-7 днів щовечора. Далі після отримання результату для підтримки наносимо цей засіб один раз в 5-7 днів.