Названо продукти, які призводять до сильної пітливості

Надмірне потовиділення може виникати не тільки через сильну спеку. Деякі продукти також можуть викликати підвищену пітливість за рахунок свого термогенного ефекту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Чому піт неприємно пахне

Сама собою рідина, що виділяється потовими залозами, не пахне.

Піт на 98% складається з води та на 2% - з різних речовин, включно з цинком, міддю, залізом, нікелем, кадмієм. У сприятливому вологому середовищі накопичуються бактерії, які починають активну діяльність, і саме продукти діяльності цих бактерій внаслідок розкладання утворюють неприємний запах.

Якщо не має можливості прийняти душ одразу після того, як спітніли, кількість бактерій та продуктів їхньої життєдіяльності збільшується і внаслідок цього запах стає ще різкішим.

Яка їжа пришвидшує потовиділення

Гостра їжа

Дієтолог Емі Кімберлейн розповіла, що у гострих стравах є сполука під назвою капсаїцин, яка призводить до більшого потовиділення.

Також люди по-різному сприймають рівень спецій, що може вплинути на те, чи і скільки вони потіють.

Гарячі напої та страви

Кімберлен також зазначила, що чашка гарячої кави або з’їдання теплої тарілки супу підвищує внутрішню температуру тіла. Коли температура підвищується, залози виділяють піт.

Алкоголь

Після вживання алкоголю обличчя деяких людей може почервоніти. Алкоголь прискорює пульс і розширює кровоносні судини шкіри.

Це може призвести до почервоніння шкіри та підвищення температури тіла та посиленого потовиділення.

Кофеїн

Їжа та напої, що містять кофеїн (наприклад, кава, чорний чай та енергетичні напої), стимулюють центральну нервову систему, яка активує роботу потових залоз.

Продукти, які можуть зменшити потовиділення

Продукти, які можуть зменшити потовиділення, включають звичайний йогурт, молоко, сир та інші багаті кальцієм молочні продукти. Вони можуть допомогти регулювати температуру тіла.

До того ж продукти з високим вмістом клітковини (цільнозернові продукти, овес, фрукти, овочі та квасоля) дозволяють організму швидко засвоюватися.

Завдяки заспокійливим властивостям, вживання м'яти знижує кількість імпульсів, що посилаються до потових залоз, тому ті виділяють меншу кількість секрету.

Оскільки їжа та напої можуть по-різному впливати на людей, то варто обмежити тригери.