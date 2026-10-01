6 млн пристроїв на старті: реліз iPhone Duo зіштовхнувся з браком гаджетів

Проблеми з виробництвом

Головним чинником, що обмежує початковий обсяг постачань, залишаються складнощі на лініях збору пристрою. За даними звіту Гурмана, рівень виходу придатної продукції на заводах Foxconn наразі становить трохи більше 60 відсотків.

Своєю чергою, аналітик Іван Лам із Counterpoint Research зазначає:

Остаточний обсяг продажів напряму залежатиме від швидкості оптимізації виробничих процесів.

Для досягнення високих стандартів якості Apple партнерам може знадобитися від 6 місяців до 1 року.

На тлі загального виробництва компанії, яке за період із IV кварталу 2026 року по I квартал 2027 року сягне близько 80 мільйонів пристроїв (включаючи лінійку iPhone 18 Pro та Pro Max), частка складної моделі виглядатиме невеликою, проте суттєвою для цього сегмента ринку.

Читайте більше: Таємний додаток Rushmore: у коді iOS 27.1 знайшли приховані режими iPhone Duo

Вплив на ринок гнучких пристроїв

Попри скромні обсяги першої партії, вихід iPhone Duo здатен активізувати весь сегмент складних смартфонів і підігріти інтерес до рішень конкурентів.

Фахівці вважають 6 мільйонів одиниць типовим показником для тестового запуску технологічно нового продукту Apple, мета якого - підвищити впізнаваність, виявити початкові баги конструкції та підготувати ґрунт для вдосконаленого другого покоління.

Нагадаємо - перший складаний iPhone отримав кілька функцій, яких немає у звичайних iPhone.

Великий внутрішній екран, новий шарнір і розширені можливості багатозадачності дозволяють одночасно працювати з кількома застосунками.

Пристрій отримав низку ексклюзивних рішень, які роблять його значно функціональнішим за класичні мобільні телефони. Розробникам вдалося вирішити головну проблему складних смартфонів - помітне заломлення екрана.

Корпус виготовлено з полірованого титану 5-го класу, а шарнір отримав 3D-друковане покриття. Завдяки цьому складка внутрішнього дисплея практично непомітна й не відчувається під час дотику.

Крім того, гаджет захищений за стандартом IP68, а зовнішній дисплей покритий склом Ceramic Shield 2, яке у 3 рази стійкіше до подряпин.