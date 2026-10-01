6 млн устройств на старте: выпуск iPhone Duo столкнулся с дефицитом гаджетов

Apple планирует продать около 6 млн складных iPhone Duo до конца 2026 года. Продажи могут сдержать проблемы с производством, ведь для первого поколения это значительный показатель.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на отчет Марка Гурмана для медийного агентства Bloomberg.
Главным фактором, ограничивающим исходный объем поставок, остаются сложности на линиях сбора устройства. По данным отчета Гурмана, уровень выхода пригодной продукции на заводах Foxconn составляет чуть более 60 процентов.
В свою очередь, аналитик Иван Лам из Counterpoint Research отмечает:
Окончательный объем продаж будет напрямую зависеть от скорости оптимизации производственных процессов.
Для достижения высоких стандартов качества Apple партнерам может потребоваться от 6 месяцев до 1 года.
На фоне общего производства компании, которое за период с IV квартала 2026 года по I квартал 2027 года составит около 80 миллионов устройств (включая линейку iPhone 18 Pro и Pro Max), доля складной модели будет выглядеть небольшой, однако существенной для этого сегмента рынка.
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Несмотря на скромные объемы первой партии выход iPhone Duo способен активизировать весь сегмент сложных смартфонов и подогреть интерес к решениям конкурентов.
Специалисты считают 6 миллионов единиц типичным показателем для тестового запуска технологически нового продукта Apple, цель которого - повысить узнаваемость, выявить начальные баги конструкции и подготовить почву для усовершенствованного второго поколения.
Напомним - первый складной iPhone получил несколько функций, которых нет в обычных iPhone.
Большой внутренний экран, новый шарнир и расширенные возможности многозадачности позволяют одновременно работать с несколькими приложениями.
Устройство получило ряд эксклюзивных решений, которые делают его значительно более функциональным, чем классические мобильные телефоны. Разработчикам удалось решить главную проблему складных смартфонов - заметное изгибание экрана.
Корпус изготовлен из полированного титана 5-го класса, а шарнир получил 3D-печатное покрытие. Благодаря этому сгиб внутреннего дисплея практически незаметен и не ощущается при прикосновении.
Кроме того, гаджет защищен по стандарту IP68, а внешний дисплей покрыт стеклом Ceramic Shield 2, которое в 3 раза более устойчиво к царапинам.