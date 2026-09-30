Таємний додаток Rushmore: у коді iOS 27.1 знайшли приховані режими iPhone Duo
До старту передзамовлень iPhone Duo залишилося трохи більше 2 тижнів - вони розпочнуться 16 жовтня. Оглядачі вже знайшли у коді iOS 27.1 приховані можливості StandBy для складаного гаджета, про які Apple не розповіла.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Apple Insider.
Головним осередком нових циферблатів у системі має стати новий застосунок із робочою назвою Rushmore.
Хоча сам застосунок наразі відсутній у симуляторі iOS 27.1, його текстові файли та системний код розкрили існування одразу п'яти неанонсованих режимів.
Here’s a deep dive into StandBy mode on iPhone Duo.
Rushmore, the app meant to host the redesigned faces, is missing from the iOS 27.1 simulator.
But its localization strings reveal unreported faces, and I got some new faces running in the current renderer.