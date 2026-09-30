ua en ru
Ср, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Таємний додаток Rushmore: у коді iOS 27.1 знайшли приховані режими iPhone Duo

17:33 30.09.2026 Ср
1 хв
aimg Ольга Завада
Таємний додаток Rushmore: у коді iOS 27.1 знайшли приховані режими iPhone Duo iPhone Duo замінить дисплей розумного дому (фото: pdfu в X)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

До старту передзамовлень iPhone Duo залишилося трохи більше 2 тижнів - вони розпочнуться 16 жовтня. Оглядачі вже знайшли у коді iOS 27.1 приховані можливості StandBy для складаного гаджета, про які Apple не розповіла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Apple Insider.

Головним осередком нових циферблатів у системі має стати новий застосунок із робочою назвою Rushmore.

Хоча сам застосунок наразі відсутній у симуляторі iOS 27.1, його текстові файли та системний код розкрили існування одразу п'яти неанонсованих режимів.

Here’s a deep dive into StandBy mode on iPhone Duo.

Rushmore, the app meant to host the redesigned faces, is missing from the iOS 27.1 simulator.

But its localization strings reveal unreported faces, and I got some new faces running in the current renderer.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Apple iPhone Гаджети Смартфони
Новини
Україна хоче терміново розглянути питання Олешок на засіданні ОБСЄ
Україна хоче терміново розглянути питання Олешок на засіданні ОБСЄ
Аналітика
НРК не здатні замінити "броню": інтерв'ю з генеральним директором "Укр Армо Тех"
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна НРК не здатні замінити "броню": інтерв'ю з генеральним директором "Укр Армо Тех"