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Камера під пікселями та нові режими: які ексклюзивні фішки отримав iPhone Duo

12:09 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Камера під пікселями та нові режими: які ексклюзивні фішки отримав iPhone Duo Apple перевершила Pro-версії iPhone (скриншот: Apple)
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Перший складаний iPhone отримав кілька функцій, яких немає у звичайних iPhone. Великий внутрішній екран, новий шарнір і розширені можливості багатозадачності дозволяють одночасно працювати з кількома застосунками.

Пристрій отримав низку ексклюзивних рішень, які роблять його значно функціональнішим за класичні мобільні телефони.

Медіа РБК-Україна з посиланням на BGR розібралося у ключових фішках iPhone Duo.

Титановий корпус без помітної складки

Розробникам вдалося вирішити головну проблему складних смартфонів - помітне заломлення екрана.

Корпус виготовлено з полірованого титану 5-го класу, а шарнір отримав 3D-друковане покриття. Завдяки цьому складка внутрішнього дисплея практично непомітна й не відчувається під час дотику.

Крім того, гаджет захищений за стандартом IP68, а зовнішній дисплей покритий склом Ceramic Shield 2, яке у 3 рази стійкіше до подряпин.

Перша прихована камера під екраном

На відміну від зовнішнього екрана з класичною 12-мегапіксельною камерою, внутрішній складний дисплей ховає фронтальний модуль FaceTime безпосередньо під пікселями.

Камера стає видимою лише під час дзвінків або зйомки автопортретів, залишаючи весь великий екран повністю вільним для перегляду контенту.

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Антивідблисковий матовий дисплей

Вперше за майже 20 років Apple додала в смартфон матове покриття внутрішнього дисплея. Воно виконує одразу декілька завдань:

  • повністю усуває відблиски на яскравому сонці;
  • додатково маскує місце згину та підпідекранну камеру;
  • забезпечує приємні тактильні відчуття під час скролінгу.

Підтримка Apple Pencil та гібридна iOS

Операційна система iOS 27.1 перетворює iPhone Duo на повноцінну альтернативу iPad.

Пристрій підтримує роботу зі стилусом Apple Pencil, дозволяє відкривати два додатки одночасно та адаптує інтерфейс під кут розкриття.

Наприклад, у напівскладеному стані нижня частина панелі стає зручним сенсорним пультом або клавіатурою.

Розумні режими камери для всієї родини

Навіть без наявності окремого телеоб'єктива, iPhone Duo має унікальні програмні переваги зйомки:

Smart Take автоматично робить кадр, коли бачить вдалу позу людини, без налаштування таймера.

Duo Preview виводить зображення кадру на зовнішній екран для людини, яку фотографують.

Kid Cue транслює веселі анімації зі Снупі на зовнішньому дисплеї, щоб привернути увагу дітей до об'єктива.

Duo FaceTime дає змогу виводити співрозмовників одразу на обидва екрани.

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