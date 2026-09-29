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Помилки Face ID та атаки хакерів: Apple випустила два термінові апдейти iOS

15:18 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Ольга Завада
Помилки Face ID та атаки хакерів: Apple випустила два термінові апдейти iOS Apple випустила перші патчі для нових операційок (фото: Getty Images)
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Apple випустила перші оновлення після релізу нових ОС - iOS 27.0.1 виправляє критичні помилки в iPhone 18 Pro. Водночас iOS 26.7.1 закриває вразливість, яку вже могли використовувати хакери у цільових атаках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Apple Support.

Масштабний реліз ОС відбувся 14 вересня, коли компанія перевела свої пристрої на 27-ме покоління.

Випуск дрібних оновлень за кілька тижнів після цього є звичною практикою: вони допомагають швидко усунути баги, які стають явними під час масового користування новими продуктами.

Виправлення для Face ID та екрана

Найбільше проблем виникло у власників нових флагманів iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max.

Смартфони раптово перезавантажувалися, якщо Face ID не міг з першого разу розпізнати обличчя. В iOS 27.0.1 цю помилку повністю усунули.

Також розробники виправили ще кілька збоїв:

  • Прибрали кольорові плями на фото з 2-кратним зумом;
  • Розблокували сенсор екрана, який зависав при одночасному відкритті Центру сповіщень та Центру керування;
  • Покращили стабільність роботи нейромережевого модуля Neural Engine.

Читайте більше: Бюджетний iPhone 18e затримується: скільки коштуватиме й чим відрізнятиметься

Закриття вразливості в CoreGraphics

Разом із цим Apple випустила безпекові патчі iOS 26.7.1 та iPadOS 26.7.1. За правилами компанії подробиці про прогалини у захисті не розголошують, поки не з'явиться офіційне виправлення.

Апдейт усуває проблему CVE-2026-86950 у графічному модулі CoreGraphics, який відповідає за вивід картинок та PDF-файлів.

Цікаво, що помилку виявили фахівці з безпеки Meta. Вона дозволяла шкідливому файлу виконувати сторонній код на пристрої через вихід за межі пам'яті.

В Apple підтвердили, що хакери вже могли використати цю вразливість у точкових атаках на користувачів зі старими версіями iOS.

Оновлення безпеки доступне для iPhone 11 та новіших моделей, а також для більшості актуальних планшетів iPad. Власникам цих гаджетів радять встановити патч якнайшвидше.

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