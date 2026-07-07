5G у Києві запустять у липні? В Мінцифри зробили заяву про терміни

Українські оператори мобільного зв'язку вже готуються до запуску технології 5G у Києві.
Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.
Сьогодні у Telegram-каналах з'явилося зображення нібито з ресурсів компанії Kyivstar, на якому йшлося про запуск 5G у столиці вже 21 липня. Однак РБК-Україна не змогло знайти підтвердження цієї інформації на ресурсах Kyivstar.
РБК-Україна звернулося за коментарем до Мінцифри, яке разом з операторами працює над запуском технології.
Як відповіли у Мінцифри, про точну дату запуску 5G у Києві говорити ще зарано.
"Усі оператори наразі готуються до запуску 5G у Києві та проводять необхідні технічні роботи. Про точну дату запуску буде повідомлено після завершення підготовки та фактичного запуску мережі", - заявили у міністерстві.
5G - це п'яте покоління технологій мобільного зв'язку, яке прийшло на зміну стандарту 4G (LTE).
Три головні відмінності та переваги 5G:
Першою технологію 5G в Україні запустили у Львові. Сьогодні 5G також працює у Бородянці та Харкові. Однак технологія поки доступна лише в окремих районах цих міст, і згодом буде розширюватися.
Нагадаємо, раніше в Мінцифри розповіли РБК-Україна, що до 2030 року в Україні повністю вимкнуть технологію 3G. Більше подробиць - читайте в інтерв'ю заступника міністра цифрової трансформації Станіслава Прибитька для РБК-Україна.