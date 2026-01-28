5G уже в Бородянці: де так як скористатися сучасним зв'язком

Де вже працює 5G

Як уточнили у Мінцифри, пілот 5G у Бородянці охопить центральний район міста. Окремі зони 5G можуть розгортатися за запитом бізнесу - ми сприятимемо таким ініціативам.

У відомстві зазначили, що Бородянка стала наступним кроком після Львова, де пілот стартував на початку січня 2026 року. Лише за першу добу до 5G у Львові під’єдналися понад 80 тисяч користувачів.

Як підключитися до 5G

У пресслужбі мобільних операторів Kyivstar, Lifecell та Vodafone підтвердили запуск тестування 5G у Бородянці.

Щоб перевірити переваги технології, потрібно:

мати смартфон із підтримкою 5G;

бути в зоні покриття;

встановити актуальну версію програмного забезпечення.

Зазначається, що наявність 5G-сигналу також може залежати від локації й щільності забудови. Доступ до мережі нового покоління також може бути обмежений всередині приміщень.

У яких містах 5G з'явиться наступним

У Мінцифри зазначили, що після успішного тестування та отримання дозволів від військових географію пілоту планують розширити на Харків, а згодом - на Київ та Одесу.