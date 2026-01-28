5G уже в Бородянке: где и как воспользоваться современной связью

"В Бородянке стартовал пилот технологии 5G. Он позволит протестировать технологию в условиях восстановленной телеком-инфраструктуры и подготовить сеть к полноценному масштабированию по всей стране после завершения военного положения", - сообщили в Минцифры.

В ведомстве отметили, что Бородянка стала следующим шагом после Львова, где пилот стартовал в начале января 2026 года. Только за первые сутки к 5G во Львове подключились более 80 тысяч пользователей.

"Пилот 5G в Бородянке охватит центральный район города. Отдельные зоны 5G могут разворачиваться по запросу бизнеса - мы будем способствовать таким инициативам", - уточнили в министерстве.

После успешного тестирования и получения разрешений от военных географию пилота планируют расширить на Харьков, а впоследствии - на Киев и Одессу.

"Для нас это больше, чем о скорости интернета. Мы восстанавливаем Бородянку комплексно: жилые дома, школы, детсады, медицинские учреждения, модернизируем тепло-, водо- и электросети, внедряем энергоэффективные решения и безбарьерность", - отметил Кулеба.

В пресс-службе мобильных операторов Kyivstar, Lifecell и Vodafone подтвердили запуск тестирования 5G в Бородянке.

Чтобы проверить преимущества технологии, нужно:

иметь смартфон с поддержкой 5G;

быть в зоне покрытия;

установить актуальную версию программного обеспечения.

Отмечается, что наличие 5G-сигнала также может зависеть от локации и плотности застройки. Доступ к сети нового поколения также может быть ограничен внутри помещений.