5000 гривень на дитину: коли батьки першокласників отримають виплати "Пакунок школяра"

Головне: Терміни виплат: Нарахування коштів планують провести в кінці липня - на початку серпня, щоб батьки встигли підготувати дітей до школи.

Нарахування коштів планують провести в кінці липня - на початку серпня, щоб батьки встигли підготувати дітей до школи. Старт заявки: Послуга стане доступною для батьків після 10 липня, коли школи передадуть дані про зарахованих учнів.

Послуга стане доступною для батьків після 10 липня, коли школи передадуть дані про зарахованих учнів. Сума допомоги: Розмір виплати становить 5 000 гривень.

Розмір виплати становить 5 000 гривень. Механізм: Повідомлення про можливість сформувати заявку надійде через застосунок "Дія", кошти зарахують на "Дія.Картку".

Повідомлення про можливість сформувати заявку надійде через застосунок "Дія", кошти зарахують на "Дія.Картку". Умова: Допомога призначена для підготовки дітей, які навчатимуться у 2026 році в офлайн-форматі.

Коли послуга стане доступною

Як пояснив міністр, механізм нарахування прив’язаний до завершення процесу зарахування дітей до перших класів. Після 10 липня Міністерство освіти передасть до Мінсоцполітики дані про кількість учнів, які цьогоріч розпочнуть навчання.

"Після 10 липня послуга стане доступною для батьків", - уточнив Улютін.

Як отримати допомогу

Процес подання заявки максимально спрощено через цифрові канали:

Після опрацювання даних батькам надійде пуш-повідомлення в "Дію".

У повідомленні буде пропозиція сформувати заявку на отримання "Пакунка школяра".

Допомога у розмірі 5 000 гривень зараховуватиметься на універсальну "Дія.Картку".

"Кошти будуть зараховані залежно від того, як швидко батьки подадуть заявку. Наш орієнтир - зарахувати кошти в кінці липня - на початку серпня. Таким чином усі зможуть отримати виплати влітку і встигнуть підготувати дітей до першого класу", - наголосив очільник міністерства.

На що можна витратити кошти

Програма "Пакунок школяра" передбачає підтримку родин, чиї діти навчатимуться в офлайн-форматі. Отримані 5 тисяч гривень можна використати на придбання: