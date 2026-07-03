5000 гривень на дитину: коли батьки першокласників отримають виплати "Пакунок школяра"

Цьогоріч батьки першокласників зможуть отримати грошову допомогу за програмою "Пакунок школяра" ще до початку навчального року. Виплати планують здійснити протягом літа, щоб родини встигли підготувати дітей до школи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна під час години запитань до уряду.
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Як пояснив міністр, механізм нарахування прив’язаний до завершення процесу зарахування дітей до перших класів. Після 10 липня Міністерство освіти передасть до Мінсоцполітики дані про кількість учнів, які цьогоріч розпочнуть навчання.
"Після 10 липня послуга стане доступною для батьків", - уточнив Улютін.
Процес подання заявки максимально спрощено через цифрові канали:
"Кошти будуть зараховані залежно від того, як швидко батьки подадуть заявку. Наш орієнтир - зарахувати кошти в кінці липня - на початку серпня. Таким чином усі зможуть отримати виплати влітку і встигнуть підготувати дітей до першого класу", - наголосив очільник міністерства.
Програма "Пакунок школяра" передбачає підтримку родин, чиї діти навчатимуться в офлайн-форматі. Отримані 5 тисяч гривень можна використати на придбання:
Читайте також про те, що торік "Пакунок школяра" отримали понад 200 тисяч дітей. Нею скористалися майже 99% родин першокласників. Найбільше виплату витрачали на дитячий одяг, канцелярію та взуття.
Раніше ми ділились онлайн-мапою з магазинами, де можна витратити допомогу за програмою "Пакунок школяра".
Нагадуємо, що виплата за програмою "Пакунок школяра" не враховується під час призначення субсидії.