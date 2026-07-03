5000 гривен на ребенка: когда родители первоклассников получат выплаты "Пакет школьника"

Главное: Сроки выплат: Начисление средств планируют провести в конце июля - начале августа, чтобы родители успели подготовить детей в школу.

Начисление средств планируют провести в конце июля - начале августа, чтобы родители успели подготовить детей в школу. Старт заявки: Услуга станет доступна родителям после 10 июля, когда школы передадут данные о зачисленных учениках.

Услуга станет доступна родителям после 10 июля, когда школы передадут данные о зачисленных учениках. Сумма пособия: Размер выплаты составляет 5 000 гривен.

Размер выплаты составляет 5 000 гривен. Механизм: Сообщение о возможности сформировать заявку поступит через приложение "Дія", средства зачислят на "Дія.Карту".

Сообщение о возможности сформировать заявку поступит через приложение "Дія", средства зачислят на "Дія.Карту". Условие: Помощь предназначена для подготовки детей, которые будут учиться в 2026 году в офлайн-формате.

Когда услуга станет доступной

Как пояснил министр, механизм начисления привязан к завершению процесса зачисления детей в первые классы. После 10 июля Министерство образования передаст Минсоцполитике данные о количестве учеников, которые в этом году начнут обучение.

"После 10 июля услуга станет доступна для родителей", - уточнил Улютин.

Как получить помощь

Процесс подачи заявки максимально упрощен через цифровые каналы:

После обработки данных родителям поступит пуш-сообщение в "Дія".

В сообщении будет предложение сформировать заявку на получение "Пакета школьника".

Помощь в размере 5 000 гривен будет засчитываться на универсальную "Дія.Карту".

"Средства будут засчитаны в зависимости от того, как быстро родители подадут заявку. Наш ориентир - зачислить средства в конце июля - начале августа. Таким образом все смогут получить выплаты летом и успеют подготовить детей к первому классу", - подчеркнул глава министерства.

На что можно потратить деньги

Программа "Пакет школьника" предусматривает поддержку семей, чьи дети будут учиться в оффлайн-формате. Полученные 5 тысяч гривен можно использовать на приобретение: