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5000 гривень на дитину: коли батьки першокласників отримають виплати "Пакунок школяра"

17:24 03.07.2026 Пт
2 хв
Як подати заявку на виплату і на що можна витрачати ці гроші?
aimg Василина Копитко
5000 гривень на дитину: коли батьки першокласників отримають виплати "Пакунок школяра" Батькам першокласників потрібно подати заявку після 10 липня (фото: Getty Images)
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Цьогоріч батьки першокласників зможуть отримати грошову допомогу за програмою "Пакунок школяра" ще до початку навчального року. Виплати планують здійснити протягом літа, щоб родини встигли підготувати дітей до школи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна під час години запитань до уряду.

Головне:

  • Терміни виплат: Нарахування коштів планують провести в кінці липня - на початку серпня, щоб батьки встигли підготувати дітей до школи.
  • Старт заявки: Послуга стане доступною для батьків після 10 липня, коли школи передадуть дані про зарахованих учнів.
  • Сума допомоги: Розмір виплати становить 5 000 гривень.
  • Механізм: Повідомлення про можливість сформувати заявку надійде через застосунок "Дія", кошти зарахують на "Дія.Картку".
  • Умова: Допомога призначена для підготовки дітей, які навчатимуться у 2026 році в офлайн-форматі.

Коли послуга стане доступною

Як пояснив міністр, механізм нарахування прив’язаний до завершення процесу зарахування дітей до перших класів. Після 10 липня Міністерство освіти передасть до Мінсоцполітики дані про кількість учнів, які цьогоріч розпочнуть навчання.

"Після 10 липня послуга стане доступною для батьків", - уточнив Улютін.

Читайте також: Набір до перших класів у Києві: скільки дітей уже зараховано і чи вистачить місць для всіх

Як отримати допомогу

Процес подання заявки максимально спрощено через цифрові канали:

  • Після опрацювання даних батькам надійде пуш-повідомлення в "Дію".
  • У повідомленні буде пропозиція сформувати заявку на отримання "Пакунка школяра".
  • Допомога у розмірі 5 000 гривень зараховуватиметься на універсальну "Дія.Картку".

"Кошти будуть зараховані залежно від того, як швидко батьки подадуть заявку. Наш орієнтир - зарахувати кошти в кінці липня - на початку серпня. Таким чином усі зможуть отримати виплати влітку і встигнуть підготувати дітей до першого класу", - наголосив очільник міністерства.

Читайте також: У видачі "Пакунку школяра" можуть відмовити: як не залишитися без 5 тисяч гривень

На що можна витратити кошти

Програма "Пакунок школяра" передбачає підтримку родин, чиї діти навчатимуться в офлайн-форматі. Отримані 5 тисяч гривень можна використати на придбання:

  • канцелярського приладдя;
  • навчальної літератури та книжок;
  • шкільного одягу та взуття.

Читайте також про те, що торік "Пакунок школяра" отримали понад 200 тисяч дітей. Нею скористалися майже 99% родин першокласників. Найбільше виплату витрачали на дитячий одяг, канцелярію та взуття.

Раніше ми ділились онлайн-мапою з магазинами, де можна витратити допомогу за програмою "Пакунок школяра".

Нагадуємо, що виплата за програмою "Пакунок школяра" не враховується під час призначення субсидії.

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