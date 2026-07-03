5000 гривень на дитину: коли батьки першокласників отримають виплати "Пакунок школяра"

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Цьогоріч батьки першокласників зможуть отримати грошову допомогу за програмою "Пакунок школяра" ще до початку навчального року. Виплати планують здійснити протягом літа, щоб родини встигли підготувати дітей до школи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна під час години запитань до уряду.