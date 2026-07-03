5000 гривен на ребенка: когда родители первоклассников получат выплаты "Пакет школьника"
В этом году родители первоклассников смогут получить денежную помощь по программе "Пакет школьника" еще до начала учебного года. Выплаты планируют осуществить в течение лета, чтобы семьи успели подготовить детей к школе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина во время вопросов к правительству.
Главное:
- Сроки выплат: Начисление средств планируют провести в конце июля - начале августа, чтобы родители успели подготовить детей в школу.
- Старт заявки: Услуга станет доступна родителям после 10 июля, когда школы передадут данные о зачисленных учениках.
- Сумма пособия: Размер выплаты составляет 5 000 гривен.
- Механизм: Сообщение о возможности сформировать заявку поступит через приложение "Дія", средства зачислят на "Дія.Карту".
- Условие: Помощь предназначена для подготовки детей, которые будут учиться в 2026 году в офлайн-формате.
Когда услуга станет доступной
Как пояснил министр, механизм начисления привязан к завершению процесса зачисления детей в первые классы. После 10 июля Министерство образования передаст Минсоцполитике данные о количестве учеников, которые в этом году начнут обучение.
"После 10 июля услуга станет доступна для родителей", - уточнил Улютин.
Как получить помощь
Процесс подачи заявки максимально упрощен через цифровые каналы:
- После обработки данных родителям поступит пуш-сообщение в "Дія".
- В сообщении будет предложение сформировать заявку на получение "Пакета школьника".
- Помощь в размере 5 000 гривен будет засчитываться на универсальную "Дія.Карту".
"Средства будут засчитаны в зависимости от того, как быстро родители подадут заявку. Наш ориентир - зачислить средства в конце июля - начале августа. Таким образом все смогут получить выплаты летом и успеют подготовить детей к первому классу", - подчеркнул глава министерства.
На что можно потратить деньги
Программа "Пакет школьника" предусматривает поддержку семей, чьи дети будут учиться в оффлайн-формате. Полученные 5 тысяч гривен можно использовать на приобретение:
- канцелярских принадлежностей;
- учебной литературы и книг;
- школьной одежды и обуви.
Читайте также о том, что в прошлом году "Пакет школьника" получили более 200 тысяч детей. Ею воспользовались почти 99% семей первоклассников. Больше всего выплату тратили на детскую одежду, канцелярию и обувь.
Раньше мы делились онлайн-картой с магазинами, где можно потратить помощь по программе "Пакет школьника".
Напоминаем, что выплата по программе "Пакет школьника" не учитывается при назначении субсидии.