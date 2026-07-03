5000 гривен на ребенка: когда родители первоклассников получат выплаты "Пакет школьника"

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В этом году родители первоклассников смогут получить денежную помощь по программе "Пакет школьника" еще до начала учебного года. Выплаты планируют осуществить в течение лета, чтобы семьи успели подготовить детей к школе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина во время вопросов к правительству.