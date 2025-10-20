ua en ru
Пн, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

До 500 Тбіт/с. Україна отримає надшвидкісний інтернет в обхід Росії: що відомо

Понеділок 20 жовтня 2025 13:45
UA EN RU
До 500 Тбіт/с. Україна отримає надшвидкісний інтернет в обхід Росії: що відомо Під Чорним морем прокладуть новий інтернет-кабель для України (фото: Telegram-канал Михайла Федорова)
Автор: Павло Колеснік

Україна отримає новий цифровий маршрут зв'язку - сучасну кабельну систему Kardesa, яка пройде дном Чорного моря і з'єднає Україну, Болгарію, Грузію і Туреччину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

Швидкий інтернет в обхід Росії стане реальністю

Проєкт реалізує компанія Vodafone в рамках Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року, що передбачає будівництво міжнародних інтернет-магістралей для підвищення стійкості та безпеки українського інтернету.

Система Kardesa стане одним із найбільших цифрових інфраструктурних проектів регіону та забезпечить:

  • цифровий суверенітет і стійкість телеком-інфраструктури України
  • залучення інвестицій у сферу телекомунікацій
  • швидкий і безпечний інтернет для українців
  • обхід російського напрямку в міжнародному інтернет-трафіку.

Будівництво кабельної системи розпочнеться в Болгарії у 2027 році, а загальний бюджет проекту перевищує 100 млн євро.

Завдяки новому цифровому маршруту, Чорноморський регіон отримає додатково до 500 Тбіт/с пропускної здатності.

Підводні кабелі забезпечують близько 98% світового інтернет-трафіку, тому проект має стратегічне значення не лише для України, а й для всієї цифрової екосистеми регіону.

Раніше ми розповідали, як залишатися на зв'язку і користуватися інтернетом навіть під час тривалих відключень світла.

Також ми писали, що Samsung готує функцію, яка обмежуватиме швидкість інтернету в смартфонах.

А ще у нас є матеріал про те, чому інтернет може працювати повільно і як швидко перевірити його реальну швидкість за допомогою простих інструментів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтернет зв'язок Vodafone Group
Новини
Україна отримуватиме Patriot щороку, готуємо контракт на 25 систем, - Зеленський
Україна отримуватиме Patriot щороку, готуємо контракт на 25 систем, - Зеленський
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів