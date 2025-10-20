ua en ru
Пн, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

До 500 Тбит/с. Украина получит сверхскоростной интернет в обход России: что известно

Понедельник 20 октября 2025 13:45
UA EN RU
До 500 Тбит/с. Украина получит сверхскоростной интернет в обход России: что известно Под Черным морем проложат новый интернет-кабель для Украины (фото: Telegram-канал Михаила Федорова
Автор: Павел Колесник

Украина получит новый цифровой маршрут связи - современную кабельную систему Kardesa, которая пройдет по дну Черного моря и соединит Украину, Болгарию, Грузию и Турцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

Быстрый интернет в обход России станет реальностью

Проект реализует компания Vodafone в рамках Стратегии развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года, предусматривающей строительство международных интернет-магистралей для повышения устойчивости и безопасности украинского интернета.

Система Kardesa станет одним из крупнейших цифровых инфраструктурных проектов региона и обеспечит:

  • цифровой суверенитет и устойчивость телеком-инфраструктуры Украины
  • привлечение инвестиций в сферу телекоммуникаций
  • быстрый и безопасный интернет для украинцев
  • обход российского направления в международном интернет-трафике.

Строительство кабельной системы начнется в Болгарии в 2027 году, а общий бюджет проекта превышает 100 млн евро.

Благодаря новому цифровому маршруту, Черноморский регион получит дополнительно до 500 Тбит/с пропускной способности.

Подводные кабели обеспечивают около 98% мирового интернет-трафика, поэтому проект имеет стратегическое значение не только для Украины, но и для всей цифровой экосистемы региона.

Ранее мы рассказывали, как оставаться на связи и пользоваться интернетом даже во время длительных отключений света.

Также мы писали, что Samsung готовит функцию, которая будет ограничивать скорость интернета в смартфонах.

А еще у нас есть материал о том, почему интернет может работать медленно и как быстро проверить его реальную скорость с помощью простых инструментов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Интернет зв'язок Vodafone Group
Новости
Украина будет получать Patriot ежегодно, готовим контракт на 25 систем, - Зеленский
Украина будет получать Patriot ежегодно, готовим контракт на 25 систем, - Зеленский
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов