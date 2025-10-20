До 500 Тбит/с. Украина получит сверхскоростной интернет в обход России: что известно
Украина получит новый цифровой маршрут связи - современную кабельную систему Kardesa, которая пройдет по дну Черного моря и соединит Украину, Болгарию, Грузию и Турцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.
Быстрый интернет в обход России станет реальностью
Проект реализует компания Vodafone в рамках Стратегии развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года, предусматривающей строительство международных интернет-магистралей для повышения устойчивости и безопасности украинского интернета.
Система Kardesa станет одним из крупнейших цифровых инфраструктурных проектов региона и обеспечит:
- цифровой суверенитет и устойчивость телеком-инфраструктуры Украины
- привлечение инвестиций в сферу телекоммуникаций
- быстрый и безопасный интернет для украинцев
- обход российского направления в международном интернет-трафике.
Строительство кабельной системы начнется в Болгарии в 2027 году, а общий бюджет проекта превышает 100 млн евро.
Благодаря новому цифровому маршруту, Черноморский регион получит дополнительно до 500 Тбит/с пропускной способности.
Подводные кабели обеспечивают около 98% мирового интернет-трафика, поэтому проект имеет стратегическое значение не только для Украины, но и для всей цифровой экосистемы региона.
