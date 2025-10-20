До 500 Тбит/с. Украина получит сверхскоростной интернет в обход России: что известно

Украина получит новый цифровой маршрут связи - современную кабельную систему Kardesa, которая пройдет по дну Черного моря и соединит Украину, Болгарию, Грузию и Турцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram .

Подводные кабели обеспечивают около 98% мирового интернет-трафика, поэтому проект имеет стратегическое значение не только для Украины, но и для всей цифровой экосистемы региона.

Строительство кабельной системы начнется в Болгарии в 2027 году, а общий бюджет проекта превышает 100 млн евро.

Проект реализует компания Vodafone в рамках Стратегии развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года, предусматривающей строительство международных интернет-магистралей для повышения устойчивости и безопасности украинского интернета.

Ранее мы рассказывали, как оставаться на связи и пользоваться интернетом даже во время длительных отключений света.

Также мы писали, что Samsung готовит функцию, которая будет ограничивать скорость интернета в смартфонах.

А еще у нас есть материал о том, почему интернет может работать медленно и как быстро проверить его реальную скорость с помощью простых инструментов.