ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Samsung додасть у смартфони функцію, яка обмежить швидкість інтернету: названа причина

Вівторок 14 жовтня 2025 18:55
UA EN RU
Samsung додасть у смартфони функцію, яка обмежить швидкість інтернету: названа причина Samsung впроваджує режим, який обмежить інтернет на телефонах заради економії батареї (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Наступне оновлення оболонки Samsung One UI 8.5 спочатку очікувалося невеликим, але виявлена прошивка для Galaxy S25 Ultra показує, що апдейт виявиться значним, зі змінами інтерфейсу і новою функцією економії батареї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний сайт SamMobile.

One UI 8.5 навчить Galaxy економити заряд

У коді One UI 8.5 виявлено згадки нової функції під назвою "Мережевий режим енергозбереження". Вона розпізнає, коли пристрій не використовується - наприклад, під час сну, - і обмежує мережеву активність, знижуючи витрату енергії і продовжуючи час автономної роботи.

Для цього Samsung використовує технологію Personal Data Intelligence - систему штучного інтелекту, вже доступну на пристроях Galaxy. Вона аналізує звички користувача, створює поведінковий графік і на основі цих даних пропонує персоналізовані рекомендації та оптимізації.

Тепер цей же механізм визначатиме, коли варто обмежити мережеву продуктивність заради економії заряду.

У коді прошивки знайдено кілька описів функції. Один із них уточнює, що "Мережевий режим енергозбереження" використовує Personal Data Intelligence, щоб визначити, коли саме застосовувати обмеження - наприклад, коли ви вдома або неактивні. Для роботи режиму користувачеві потрібно ввімкнути Personal Data Intelligence у налаштуваннях.

Коли вийде One UI 8.5 і які пристрої його отримають

За даними джерел, Samsung представить One UI 8.5 разом із серією Galaxy S26 у лютому 2026 року. Незабаром після цього оновлення почне поширюватися на сумісні пристрої.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Android Samsung Штучний інтелект
Новини
Труханова, Царьова та Полуніна позбавили громадянства України, - джерела
Труханова, Царьова та Полуніна позбавили громадянства України, - джерела
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить