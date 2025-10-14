Samsung додасть у смартфони функцію, яка обмежить швидкість інтернету: названа причина

Наступне оновлення оболонки Samsung One UI 8.5 спочатку очікувалося невеликим, але виявлена прошивка для Galaxy S25 Ultra показує, що апдейт виявиться значним, зі змінами інтерфейсу і новою функцією економії батареї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний сайт SamMobile .

One UI 8.5 навчить Galaxy економити заряд

У коді One UI 8.5 виявлено згадки нової функції під назвою "Мережевий режим енергозбереження". Вона розпізнає, коли пристрій не використовується - наприклад, під час сну, - і обмежує мережеву активність, знижуючи витрату енергії і продовжуючи час автономної роботи.

Для цього Samsung використовує технологію Personal Data Intelligence - систему штучного інтелекту, вже доступну на пристроях Galaxy. Вона аналізує звички користувача, створює поведінковий графік і на основі цих даних пропонує персоналізовані рекомендації та оптимізації.

Тепер цей же механізм визначатиме, коли варто обмежити мережеву продуктивність заради економії заряду.

У коді прошивки знайдено кілька описів функції. Один із них уточнює, що "Мережевий режим енергозбереження" використовує Personal Data Intelligence, щоб визначити, коли саме застосовувати обмеження - наприклад, коли ви вдома або неактивні. Для роботи режиму користувачеві потрібно ввімкнути Personal Data Intelligence у налаштуваннях.

Коли вийде One UI 8.5 і які пристрої його отримають

За даними джерел, Samsung представить One UI 8.5 разом із серією Galaxy S26 у лютому 2026 року. Незабаром після цього оновлення почне поширюватися на сумісні пристрої.