По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Комітет погодив нові виплати

За його словами, Комітет Ради з питань соціальної політики погодив законопроєкт про "дитячі виплати" до другого читання - парламент розгляне його найближчим часом.

В основі законопроєкту - збільшення суми виплат при народженні дитини до 50 тисяч гривень; допомога по догляду за дитиною до 1 року в розмірі 7 тисяч гривень, а також виплата 8 тисяч гривень у разі догляду за дитиною від 1 до 3 років, якщо батьки повернулись на роботу.

Якщо Рада підтримає законопроєкт і його затвердить президент Володимир Зеленський, він набуде чинності з 1 січня 2026 року.

"Діти, яким ще не виповнився 1 рік і вони народились до 1 січня 2026 року також мають право на виплати", - додав Гончаренко.