В Україні збільшать виплати сім'ям із дітьми-сиротами: названо суми

Київ, Середа 01 жовтня 2025 20:07
UA EN RU
В Україні збільшать виплати сім'ям із дітьми-сиротами: названо суми Ілюстративне фото: в Україні збільшать виплати прийомним батькам (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кабмін збільшує виплати українським батькам-вихователям і прийомним батькам дітей-сиріт. Вони зростатимуть протягом наступних трьох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

За словами Гончаренка, рішення Кабміну передбачає, що середньомісячний розмір виплат на одного з прийомних батьків буде таким:

  • 2026 рік - 16 240, 64 гривень;
  • 2027 рік - 16 992,16 гривень;
  • 2028 рік - 17 894,96 гривень.

При цьому середньомісячний розмір виплат на одного з батьків-вихователів дитбудинку сімейного типу буде таким:

  • 2026 рік - 52 782,08 гривень;
  • 2027 рік - 55 224,52 гривень;
  • 2028 рік - 58 158,62 гривень.

Виплати для дітей, над якими встановили опіку

Нагадаємо, в Україні для дітей, над якими встановили опіку, передбачена фінансова підтримка від держави.

Зокрема, виплати на дітей до 6 років становлять 6 407,5 грн (2,5 прожиткових мінімуму для дітей цього віку).

Водночас дітям, які старші за 6 років, виплачують 7 990 грн (2,5 прожиткових мінімуму для дітей цього віку).

Виплати на дитину Виплати
