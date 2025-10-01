В Україні збільшать виплати сім'ям із дітьми-сиротами: названо суми

Кабмін збільшує виплати українським батькам-вихователям і прийомним батькам дітей-сиріт. Вони зростатимуть протягом наступних трьох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram .

За словами Гончаренка, рішення Кабміну передбачає, що середньомісячний розмір виплат на одного з прийомних батьків буде таким:

2026 рік - 16 240, 64 гривень;

2027 рік - 16 992,16 гривень;

2028 рік - 17 894,96 гривень.

При цьому середньомісячний розмір виплат на одного з батьків-вихователів дитбудинку сімейного типу буде таким: