По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Комітет погодив нові виплати
Парламент найближчим часом розгляне законопроєкт щодо "дитячих виплат", який передбачує, зокрема, збільшення суми допомоги при народженні дитини до 50 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.
За його словами, Комітет Ради з питань соціальної політики погодив законопроєкт про "дитячі виплати" до другого читання - парламент розгляне його найближчим часом.
В основі законопроєкту - збільшення суми виплат при народженні дитини до 50 тисяч гривень; допомога по догляду за дитиною до 1 року в розмірі 7 тисяч гривень, а також виплата 8 тисяч гривень у разі догляду за дитиною від 1 до 3 років, якщо батьки повернулись на роботу.
Якщо Рада підтримає законопроєкт і його затвердить президент Володимир Зеленський, він набуде чинності з 1 січня 2026 року.
"Діти, яким ще не виповнився 1 рік і вони народились до 1 січня 2026 року також мають право на виплати", - додав Гончаренко.
Нагадаємо, на сьогодні допомога при народженні дитини складає 41 280 гривень. Разово виплачується 10 320 гривень, решту суми виплачують впродовж трьох років по 860 гривень кожного місяця.
Мінсоцполітики ще у травні 2025 року представило новий проєкт щодо підтримки сімей у період до та після народження дитини, яким і було передбачено виплату 50 тисяч гривень та іншу вищезазначену допомогу.
РБК-України також повідомляло, що Кабмін збільшить виплати українським батькам-вихователям і прийомним батькам дітей-сиріт. Вони зростатимуть протягом наступних трьох років.