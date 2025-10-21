ua en ru
По 50 тысяч гривен при рождении ребенка: Комитет согласовал новые выплаты

Украина, Вторник 21 октября 2025 11:57
Фото: Комитет Рады согласовал новые "детские выплаты" (rada.gov.ua)
Автор: Маловичко Юлия

Парламент в ближайшее время рассмотрит законопроект о "детских выплатах", который предусматривает, в частности, увеличение суммы помощи при рождении ребенка до 50 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

По его словам, Комитет Рады по вопросам социальной политики согласовал законопроект о "детских выплатах" ко второму чтению - парламент рассмотрит его в ближайшее время.

В основе законопроекта - увеличение суммы выплат при рождении ребенка до 50 тысяч гривен; помощь по уходу за ребенком до 1 года в размере 7 тысяч гривен, а также выплата 8 тысяч гривен в случае ухода за ребенком от 1 до 3 лет, если родители вернулись на работу.

Если Рада поддержит законопроект и его утвердит президент Владимир Зеленский, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

"Дети, которым еще не исполнился 1 год и они родились до 1 января 2026 года также имеют право на выплаты", - добавил Гончаренко.

Напомним, на сегодня помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Разово выплачивается 10 320 гривен, остальную сумму выплачивают в течение трех лет по 860 гривен каждый месяц.

Минсоцполитики еще в мае 2025 года представило новый проект по поддержке семей в период до и после рождения ребенка, которым и была предусмотрена выплата 50 тысяч гривен и другую вышеупомянутую помощь.

РБК-Украина также сообщало, что Кабмин увеличит выплаты украинским родителям-воспитателям и приемным родителям детей-сирот. Они будут расти в течение следующих трех лет.

