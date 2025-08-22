5 способів зменшити випадіння волосся без ліків та добавок

Як врятувати ваші локони, якшо волосся постійно випадає? Інколи дорогі рішення зовсім не працюють.

Які 5 способів можуть врятувати ваше волосся від випадіння, розповідає РБК-Україна з посиланням на New York Post.

Як врятувати волосся від випадіння

Сертифікований трихолог і засновник Advanced Trichology Вільям Гаунітц поділився п'ятьма простими й ефективними способами підтримати здоров'я шкіри голови та боротися з випадінням волосся вдома.

Проводьте час на сонці

"Проводьте на сонці 15 хвилин без сонцезахисного крему, щоб отримати збалансовану кількість вітаміну D3",- радить Гаунітц.

Вітамін D необхідний для утворення клітин, які розвиваються у волосяні фолікули. Дослідження в Journal of Cosmetic Dermatology показують, що його дефіцит може сприяти таким проблемам, як надмірне випадіння та облисіння за жіночим типом.

Але якщо ви збираєтеся залишатися на вулиці довше 15 хвилин, не забувайте про крем з SPF - навіть невелика кількість часу під сильним УФ-випромінюванням без захисту може призвести до сонячного опіку.

Харчуйтеся збалансовано

"Це одна з найважливіших речей", - підкреслив Гаунітц.

Якщо ви не вживаєте тваринний білок або дотримуєтеся іншої спеціальної дієти, він застерігає, що існує "надзвичайно висока" ймовірність виснаження ваших запасів поживних речовин, якщо ви не будете ретельно поповнювати їх з інших джерел.

"Визначте свою групу крові і харчуйтеся відповідно, - рекомендує трихолог.

Це чудовий спосіб зрозуміти, що потрібно вашому організму.

Перевірте здоров'я кишківника

"Якщо у вас є постійні проблеми, такі як закрепи, діарея або кислотний рефлюкс, можливо, ваше засвоєння поживних речовин порушене", - каже експерт.

Це означає, що ваш організм може не засвоювати поживні речовини належним чином, навіть якщо ви харчуєтеся правильно, а ці проблеми з поживними речовинами можуть впливати на весь ваш організм, включаючи волосся.

Не пропускайте миття голови

"Мийте волосся щонайменше раз на 48 годин за допомогою якісного шампуню, який містить якусь протимікробну олію, наприклад, з насіння грейпфрута, розмарину, чайного дерева або чебрецю", - пропонує Гаунітц.

За його словами, постійний і м'який контроль мікробного навантаження є ключовим для підтримки здоров'я мікробіома шкіри голови без пошкоджень.

Подумайте про добавки

"Якщо ви не можете отримати всі необхідні поживні речовини зі своєї дієти, приймайте добавки, які містять біотин, цинк, залізо, вітамін D і колаген", - рекомендує Гаунітц.

Він пояснює, що ці поживні речовини мають важливе значення для здоров'я волосяних фолікулів і їх зростання, і їхній дефіцит може призвести до випадіння волосся.

Популярні тренди для волосся, яких слід уникати

Гаунітц назвав три популярні звички, які можуть бути шкідливими для волосся:

Часте сухе миття

Надмірне використання сухого шампуню може закупорити фолікули і створити сприятливе середовище для росту бактерій, що може призвести до запалення та випадіння волосся.

Гарячі інструменти

Часте використання випрямлячів, плойок та інших інструментів, що нагріваються, може пошкодити кутикулу волосся, зробити його ламким і схильним до випадіння.

Тугі зачіски

Занадто тугі зачіски, такі як хвости або коси, можуть спричинити тракційну алопецію - випадіння волосся, викликане постійним натягуванням.