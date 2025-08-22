Перукар назвала 5 процедур, які не радить нікому робити

Бажаєте мати здорове та блискуче волосся? Багато хто з нас готовий на все заради ідеальної зачіски, але не всі популярні процедури є безпечними.

Які процедури не варто робити, щоб не зіпсувати локони, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис відомої перукарки Руслани Бєли в Instagram.

Кератин, нанопластика та гарячий ботокс

Ці процедури, що обіцяють ідеальну гладкість, насправді руйнують структуру волосся та можуть бути небезпечними для здоров'я. За словами експертки, під час нагрівання спеціальних сумішей виділяється формальдегід - токсична і канцерогенна речовина. Навіть якщо вам кажуть, що засіб його не містить, у складі часто можна знайти його похідні.

Вагомий аргумент: кератинове випрямлення офіційно заборонене в таких країнах, як Канада та Ізраїль, через доведену шкоду для організму.

Скраби та пілінги для шкіри голови

Скрабування шкіри голови - це не універсальний засіб для всіх, а серйозна процедура, яку має призначати виключно лікар-дерматолог після діагностики. Самостійне та безконтрольне використання може зруйнувати природний захисний бар'єр шкіри, викликати сильне подразнення, сухість або навіть дерматит.

А популярні "лікувальні" ампули, за словами Руслани, просто не здатні проникнути до волосяної цибулини, тож їхній ефект - це міф.

Полірування волосся

Процедура, яка нібито прибирає посічені кінчики, насправді є лише тимчасовим маскуванням проблеми. Полірування робить волосину тоншою по всій довжині, і з часом стан локонів лише погіршується. Найкращою альтернативою є регулярні стрижки та якісний домашній догляд.

Чарівні пігулки для росту волосся

Ринок переповнений вітамінами та добавками, що обіцяють прискорити ріст волосся. Проте перукарка наголошує: це не працює. Ріст волосся - це складний фізіологічний процес, що залежить від загального стану організму, а не від «магічних» пігулок. Якби вони діяли локально, волосся росло б активніше по всьому тілу, де є фолікули.

Фарба з мас-маркету

Фарба з полиці магазину - це масовий продукт, який не може врахувати індивідуальні особливості вашого волосся: його стан, пористість, відсоток сивини. Головна небезпека, за словами майстрині, - невідомий і часто завищений відсоток окисника, який може сильно пошкодити волосся.

Лише професіонал може підібрати правильну формулу для якісного та безпечного фарбування.