Перукар назвала 5 процедур, які не радить нікому робити
Бажаєте мати здорове та блискуче волосся? Багато хто з нас готовий на все заради ідеальної зачіски, але не всі популярні процедури є безпечними.
Які процедури не варто робити, щоб не зіпсувати локони, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис відомої перукарки Руслани Бєли в Instagram.
Кератин, нанопластика та гарячий ботокс
Ці процедури, що обіцяють ідеальну гладкість, насправді руйнують структуру волосся та можуть бути небезпечними для здоров'я. За словами експертки, під час нагрівання спеціальних сумішей виділяється формальдегід - токсична і канцерогенна речовина. Навіть якщо вам кажуть, що засіб його не містить, у складі часто можна знайти його похідні.
Вагомий аргумент: кератинове випрямлення офіційно заборонене в таких країнах, як Канада та Ізраїль, через доведену шкоду для організму.
Скраби та пілінги для шкіри голови
Скрабування шкіри голови - це не універсальний засіб для всіх, а серйозна процедура, яку має призначати виключно лікар-дерматолог після діагностики. Самостійне та безконтрольне використання може зруйнувати природний захисний бар'єр шкіри, викликати сильне подразнення, сухість або навіть дерматит.
А популярні "лікувальні" ампули, за словами Руслани, просто не здатні проникнути до волосяної цибулини, тож їхній ефект - це міф.
Полірування волосся
Процедура, яка нібито прибирає посічені кінчики, насправді є лише тимчасовим маскуванням проблеми. Полірування робить волосину тоншою по всій довжині, і з часом стан локонів лише погіршується. Найкращою альтернативою є регулярні стрижки та якісний домашній догляд.
Чарівні пігулки для росту волосся
Ринок переповнений вітамінами та добавками, що обіцяють прискорити ріст волосся. Проте перукарка наголошує: це не працює. Ріст волосся - це складний фізіологічний процес, що залежить від загального стану організму, а не від «магічних» пігулок. Якби вони діяли локально, волосся росло б активніше по всьому тілу, де є фолікули.
Фарба з мас-маркету
Фарба з полиці магазину - це масовий продукт, який не може врахувати індивідуальні особливості вашого волосся: його стан, пористість, відсоток сивини. Головна небезпека, за словами майстрині, - невідомий і часто завищений відсоток окисника, який може сильно пошкодити волосся.
Лише професіонал може підібрати правильну формулу для якісного та безпечного фарбування.
Вас може зацікавити
- Чому насправді ламаються нігті та випадає волосся?
- Чому не можна тримати маску для волосся довше, ніж вказано
- Розкрито секрет правильного миття голови, про який мало хто знає
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.