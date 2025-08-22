5 способов уменьшить выпадение волос без лекарств и добавок

Как спасти ваши локоны, если волосы постоянно выпадают? Иногда дорогие решения совсем не работают.

Какие 5 способов могут спасти ваши волосы от выпадения, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

Как спасти волосы от выпадения

Сертифицированный трихолог и основатель Advanced TrichologyУильям Гаунитц поделился пятью простыми и эффективными способами поддержать здоровье кожи головы и бороться с выпадением волос дома.

Проводите время на солнце

"Проводите на солнце 15 минут без солнцезащитного крема, чтобы получить сбалансированное количество витамина D3",- советует Гаунитц.

Витамин D необходим для образования клеток, которые развиваются в волосяные фолликулы. Исследования в Journal of Cosmetic Dermatology показывают, что его дефицит может способствовать таким проблемам, как чрезмерное выпадение и облысение по женскому типу.

Но если вы собираетесь оставаться на улице дольше 15 минут, не забывайте о креме с SPF - даже небольшое количество времени под сильным УФ-излучением без защиты может привести к солнечному ожогу.

Питайтесь сбалансировано

"Это одна из самых важных вещей", - подчеркнул Гаунитц.

Если вы не употребляете животный белок или придерживаетесь другой специальной диеты, он предостерегает, что существует "чрезвычайно высокая" вероятность истощения ваших запасов питательных веществ, если вы не будете тщательно пополнять их из других источников.

"Определите свою группу крови и питайтесь соответственно, - рекомендует трихолог.

Это отличный способ понять, что нужно вашему организму.

Проверьте здоровье кишечника

"Если у вас есть постоянные проблемы, такие как запоры, диарея или кислотный рефлюкс, возможно, ваше усвоение питательных веществ нарушено", - говорит эксперт.

Это означает, что ваш организм может не усваивать питательные вещества должным образом, даже если вы питаетесь правильно, а эти проблемы с питательными веществами могут влиять на весь ваш организм, включая волосы.

Не пропускайте мытье головы

"Мойте волосы по меньшей мере раз в 48 часов с помощью качественного шампуня, который содержит какое-то противомикробное масло, например, из семян грейпфрута, розмарина, чайного дерева или тимьяна", - предлагает Гаунитц.

По его словам, постоянный и мягкий контроль микробной нагрузки является ключевым для поддержания здоровья микробиома кожи головы без повреждений.

Подумайте о добавках

"Если вы не можете получить все необходимые питательные вещества из своей диеты, принимайте добавки, которые содержат биотин, цинк, железо, витамин D и коллаген", - рекомендует Гаунитц.

Он объясняет, что эти питательные вещества имеют важное значение для здоровья волосяных фолликулов и их роста, и их дефицит может привести к выпадению волос.

Популярные тренды для волос, которых следует избегать

Гаунитц назвал три популярные привычки, которые могут быть вредными для волос:

Частое сухое мытье

Чрезмерное использование сухого шампуня может закупорить фолликулы и создать благоприятную среду для роста бактерий, что может привести к воспалению и выпадению волос.

Горячие инструменты

Частое использование выпрямителей, плоек и других нагревающихся инструментов может повредить кутикулу волос, сделать их ломкими и склонными к выпадению.

Тугие прически

Слишком тугие прически, такие как хвосты или косы, могут вызвать тракционную алопецию - выпадение волос, вызванное постоянным натяжением.