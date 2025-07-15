Розкрито секрет правильного миття голови, про який мало хто знає

Багато хто з нас мріє про блискуче та здорове волосся, і ринок переповнений різноманітними засобами для догляду. Проте, якщо ваше волосся зараз не в найкращому стані, причина може бути не в неправильному виборі продуктів, а в неправильній послідовності їх нанесення.

Як правильно мити голову для краси волосся, розповідає РБК-Україна з посиланням на перукарку Джіджі у TikTok.

Шампунь (перше миття)

Перше нанесення шампуню передусім спрямоване на видалення поверхневого бруду, жиру, поту та залишків засобів для укладки зі шкіри голови та пасом волосся. Він допомагає розщепити та змити ці забруднення, полегшуючи друге, більш ретельне очищення волосся та шкіри голови.

Початкове миття може не створити багато піни, особливо якщо є значна кількість жиру або засобів для укладки, оскільки поверхнево-активні речовини в шампуні працюють, щоб зв'язуватися з цими речовинами та видаляти їх.

Після змивання першого шампуню ваше волосся стає чистішим та більш сприйнятливим до подальшого очищення або догляду.

Шампунь (друге миття)

Джіджі зазначила, що після першого миття необхідно нанести шампунь ще раз. Після змивання другий шампунь здатний проникати ефективніше, дозволяючи йому глибоко очистити волосся та шкіру голови.

Це глибше очищення допомагає видалити будь-які залишки забруднень та гарантує, що ваше волосся ретельно вимите. Крім того, друге миття шампунем дозволяє активним інгредієнтам шампуню, таким як ті, що спрямовані на боротьбу з лупою, зволоження або захист кольору, працювати ефективніше, оскільки більше немає бар'єру з жиру або залишків.

У результаті ваше волосся стає чистішим, легшим та краще підготовленим до кондиціонера або інших засобів.

Кондиціонер

Кондиціонер покращує текстуру, зовнішній вигляд та слухняність вашого волосся. Після миття шампунем, яке може змити природні олії та залишити волосся сухим або шорстким, кондиціонер допомагає відновити вологу та розгладити кутикулу волосся. Це робить волосся м'якшим, блискучішим та легшим для розчісування.

Кондиціонер також може зменшити статичну електрику, мінімізувати пухнастість та захистити волосся від пошкоджень, спричинених укладкою або факторами навколишнього середовища. Покриття волосин допомагає утримувати зволоження та може зробити волосся здоровішим загалом.

Незмивний засіб (Leave-in)

Незмивний кондиціонер - це засіб для догляду за волоссям, який наноситься після миття і залишається на волоссі без змивання. Він допомагає додати вологу, розплутати пасма та зробити волосся більш слухняним.

Незмивні кондиціонери також можуть захищати волосся від термічної укладки та пошкоджень навколишнього середовища, зменшувати пухнастість та посилювати блиск.

Термозахист

Термозахист для волосся -це продукт, призначений для мінімізації пошкоджень, спричинених інструментами для укладки, такими як вирівнювачі, плойки та фени. Він працює, утворюючи захисний бар'єр на пасмах волосся, що допомагає зменшити втрату вологи та захищає волосся від високих температур інструментів для укладки.

Цей бар'єр може допомогти запобігти таким проблемам, як сухість, ламкість, посічені кінчики та тьмяність, які часто є результатом частої термічної укладки. Крім того, багато термозахистів містять кондиціонуючі інгредієнти, які додають блиск і гладкість, роблячи ваше волосся здоровішим на вигляд та м'якшим на дотик після укладки.

Якщо ви будете використовувати всі ці продукти в такому порядку, ваше волосся виглядатиме блискучим і чудовим.