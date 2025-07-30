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5 смачних страв, які обов'язково треба приготувати на Маковія

Які 5 страв обов'язково потрібно приготувати на Маковія (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

1 серпня за церковним календарем відзначається свято Маковія, або, як його ще називають, Медовий Спас. Цей день знаменує початок Успенського посту і є великим святом, пов'язаним з медом, маком, квітами та водою. За традицією на Маковія готують особливі страви, в яких обов'язково присутній мак.

Які 5 смачних страв потрібно приготувати на Маковія, щоб відчути дух свята, розповідає РБК-Україна.

Шулики з маком

Це, мабуть, найвідоміша та найтрадиційніша страва на Маковія. Вона складається з двох частин: тонких коржів, які ламають на шматочки, та солодкої макової заливки.

Як приготувати:

  • Замісіть просте прісне тісто з борошна, води та невеликої кількості солі.
  • Розкатайте його в тонкий пласт і запечіть у духовці до золотистого кольору.
  • Готові коржі поламайте на невеликі шматочки.

Для заливки запарте мак окропом, дайте настоятися, а потім розітріть його в макітрі з цукром. Додайте трохи меду та кип'яченої води, щоб отримати рідку суміш.

Залийте шматочки коржів маковою сумішшю і дайте настоятися, щоб вони добре просочилися.

Шулики виходять ніжними, соковитими та неймовірно ароматними.

Вареники з маком

Вареники - улюблена страва багатьох українців, а на Маковія їх готують з особливою начинкою.

Як приготувати:

  • Замісіть тісто для вареників на воді або кефірі.
  • Приготуйте начинку: запарте мак, розітріть його з цукром та додайте трохи меду.
  • Зліпіть вареники, начинивши їх маковою масою.
  • Відваріть у підсоленій воді до готовності.
  • Подавайте гарячі вареники зі сметаною або масляним соусом.

Маківник (рулет з маком)

Маківник - це класична випічка, що ідеально підходить для святкового столу. Ніжне дріжджове тісто та щедра макова начинка створюють незабутній смак.

Як приготувати:

  • Замісіть дріжджове тісто на молоці, яйцях та цукрі. Дайте йому підійти.
  • Приготуйте начинку: запарте мак, розітріть його з цукром, додайте мед, горіхи та родзинки за бажанням.
  • Розкатайте тісто, викладіть начинку і щільно згорніть у рулет.
  • Випікайте в духовці до рум'яної скоринки.
  • Готовий рулет можна прикрасити цукровою пудрою.

Пиріжки з маком та вишнями

Поєднання маку та вишні - це справжня класика. Кисло-солодкий смак вишні чудово доповнює ніжну макову начинку.

Як приготувати:

  • Приготуйте дріжджове тісто, як для пиріжків.
  • Зробіть начинку: змішайте розтертий мак з цукром та додайте вишні без кісточок.
  • Сформуйте пиріжки та запечіть їх у духовці або посмажте на олії.
  • Ці пиріжки стануть чудовим частуванням для всієї родини.

Медова кутя з маком

Хоча кутю зазвичай готують на Різдво, на Маковія її готують у спрощеному варіанті, як символ достатку.

Як приготувати:

  • Зваріть пшеницю або рис.
  • Окремо запарте мак, розітріть його з цукром і додайте мед.
  • Змішайте кашу з маково-медовою сумішшю.
  • За бажанням додайте горіхи, родзинки та сухофрукти.

Ця страва є символом свята йі обов'язково має бути на святковому столі.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: "Українська святкова кухня", статті "Порадниця", "Смачно".

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