5 смачних страв, які обов'язково треба приготувати на Маковія

1 серпня за церковним календарем відзначається свято Маковія, або, як його ще називають, Медовий Спас. Цей день знаменує початок Успенського посту і є великим святом, пов'язаним з медом, маком, квітами та водою. За традицією на Маковія готують особливі страви, в яких обов'язково присутній мак.
Які 5 смачних страв потрібно приготувати на Маковія, щоб відчути дух свята, розповідає РБК-Україна.
Це, мабуть, найвідоміша та найтрадиційніша страва на Маковія. Вона складається з двох частин: тонких коржів, які ламають на шматочки, та солодкої макової заливки.
Як приготувати:
Для заливки запарте мак окропом, дайте настоятися, а потім розітріть його в макітрі з цукром. Додайте трохи меду та кип'яченої води, щоб отримати рідку суміш.
Залийте шматочки коржів маковою сумішшю і дайте настоятися, щоб вони добре просочилися.
Шулики виходять ніжними, соковитими та неймовірно ароматними.
Вареники - улюблена страва багатьох українців, а на Маковія їх готують з особливою начинкою.
Як приготувати:
Маківник - це класична випічка, що ідеально підходить для святкового столу. Ніжне дріжджове тісто та щедра макова начинка створюють незабутній смак.
Як приготувати:
Поєднання маку та вишні - це справжня класика. Кисло-солодкий смак вишні чудово доповнює ніжну макову начинку.
Як приготувати:
Хоча кутю зазвичай готують на Різдво, на Маковія її готують у спрощеному варіанті, як символ достатку.
Як приготувати:
Ця страва є символом свята йі обов'язково має бути на святковому столі.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: "Українська святкова кухня", статті "Порадниця", "Смачно".