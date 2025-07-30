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5 вкусных блюд, которые обязательно надо приготовить на Маковея

Какие 5 блюд обязательно нужно приготовить на Маковея (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

1 августа по церковному календарю отмечается праздник Маковея, или, как его еще называют, Медовый Спас. Этот день знаменует начало Успенского поста и является большим праздником, связанным с медом, маком, цветами и водой. По традиции на Маковея готовят особые блюда, в которых обязательно присутствует мак.

Какие 5 вкусных блюд нужно приготовить на Маковея, чтобы почувствовать дух праздника, рассказывает РБК-Украина.

Шулики с маком

Это, пожалуй, самое известное и традиционное блюдо на Маковея. Оно состоит из двух частей: тонких лепешек, которые ломают на кусочки, и сладкой маковой заливки.

Как приготовить:

  • Замесите простое пресное тесто из муки, воды и небольшого количества соли.
  • Раскатайте его в тонкий пласт и запеките в духовке до золотистого цвета.
  • Готовые лепешки поломайте на небольшие кусочки.

Для заливки запарьте мак кипятком, дайте настояться, а затем разотрите его в макитре с сахаром. Добавьте немного меда и кипяченой воды, чтобы получить жидкую смесь.

Залейте кусочки лепешек маковой смесью и дайте настояться, чтобы они хорошо пропитались.

Шулики получаются нежными, сочными и невероятно ароматными.

Вареники с маком

Вареники - любимое блюдо многих украинцев, а на Маковея их готовят с особой начинкой.

Как приготовить:

  • Замесите тесто для вареников на воде или кефире.
  • Приготовьте начинку: запарьте мак, разотрите его с сахаром и добавьте немного меда.
  • Слепите вареники, начинив их маковой массой.
  • Отварите в подсоленной воде до готовности.
  • Подавайте горячие вареники со сметаной или масляным соусом.

Маковник (рулет с маком)

Маковник - это классическая выпечка, идеально подходящая для праздничного стола. Нежное дрожжевое тесто и щедрая маковая начинка создают незабываемый вкус.

Как приготовить:

  • Замесите дрожжевое тесто на молоке, яйцах и сахаре. Дайте ему подойти.
  • Приготовьте начинку: запарьте мак, разотрите его с сахаром, добавьте мед, орехи и изюм по желанию.
  • Раскатайте тесто, выложите начинку и плотно сверните в рулет.
  • Выпекайте в духовке до румяной корочки.
  • Готовый рулет можно украсить сахарной пудрой.

Пирожки с маком и вишнями

Сочетание мака и вишни - это настоящая классика. Кисло-сладкий вкус вишни прекрасно дополняет нежную маковую начинку.

Как приготовить:

  • Приготовьте дрожжевое тесто, как для пирожков.
  • Сделайте начинку: смешайте растертый мак с сахаром и добавьте вишни без косточек.
  • Сформируйте пирожки и запеките их в духовке или пожарьте на растительном масле.
  • Эти пирожки станут отличным угощением для всей семьи.

Медовая кутья с маком и маком

Хотя кутью обычно готовят на Рождество, на Маковея ее готовят в упрощенном варианте, как символ достатка.

Как приготовить:

  • Сварите пшеницу или рис.
  • Отдельно запарьте мак, разотрите его с сахаром и добавьте мед.
  • Смешайте кашу с маково-медовой смесью.
  • По желанию добавьте орехи, изюм и сухофрукты.

Это блюдо является символом праздника и обязательно должно быть на праздничном столе.

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При написании материала были использованы источники: "Украинская праздничная кухня", статьи "Порадниця", "Смачно".

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