5 вкусных блюд, которые обязательно надо приготовить на Маковея

1 августа по церковному календарю отмечается праздник Маковея, или, как его еще называют, Медовый Спас. Этот день знаменует начало Успенского поста и является большим праздником, связанным с медом, маком, цветами и водой. По традиции на Маковея готовят особые блюда, в которых обязательно присутствует мак.
Какие 5 вкусных блюд нужно приготовить на Маковея, чтобы почувствовать дух праздника, рассказывает РБК-Украина.
Это, пожалуй, самое известное и традиционное блюдо на Маковея. Оно состоит из двух частей: тонких лепешек, которые ломают на кусочки, и сладкой маковой заливки.
Как приготовить:
Для заливки запарьте мак кипятком, дайте настояться, а затем разотрите его в макитре с сахаром. Добавьте немного меда и кипяченой воды, чтобы получить жидкую смесь.
Залейте кусочки лепешек маковой смесью и дайте настояться, чтобы они хорошо пропитались.
Шулики получаются нежными, сочными и невероятно ароматными.
Вареники - любимое блюдо многих украинцев, а на Маковея их готовят с особой начинкой.
Как приготовить:
Маковник - это классическая выпечка, идеально подходящая для праздничного стола. Нежное дрожжевое тесто и щедрая маковая начинка создают незабываемый вкус.
Как приготовить:
Сочетание мака и вишни - это настоящая классика. Кисло-сладкий вкус вишни прекрасно дополняет нежную маковую начинку.
Как приготовить:
Хотя кутью обычно готовят на Рождество, на Маковея ее готовят в упрощенном варианте, как символ достатка.
Как приготовить:
Это блюдо является символом праздника и обязательно должно быть на праздничном столе.
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При написании материала были использованы источники: "Украинская праздничная кухня", статьи "Порадниця", "Смачно".