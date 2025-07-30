5 вкусных блюд, которые обязательно надо приготовить на Маковея
1 августа по церковному календарю отмечается праздник Маковея, или, как его еще называют, Медовый Спас. Этот день знаменует начало Успенского поста и является большим праздником, связанным с медом, маком, цветами и водой. По традиции на Маковея готовят особые блюда, в которых обязательно присутствует мак.
Какие 5 вкусных блюд нужно приготовить на Маковея, чтобы почувствовать дух праздника, рассказывает РБК-Украина.
Шулики с маком
Это, пожалуй, самое известное и традиционное блюдо на Маковея. Оно состоит из двух частей: тонких лепешек, которые ломают на кусочки, и сладкой маковой заливки.
Как приготовить:
- Замесите простое пресное тесто из муки, воды и небольшого количества соли.
- Раскатайте его в тонкий пласт и запеките в духовке до золотистого цвета.
- Готовые лепешки поломайте на небольшие кусочки.
Для заливки запарьте мак кипятком, дайте настояться, а затем разотрите его в макитре с сахаром. Добавьте немного меда и кипяченой воды, чтобы получить жидкую смесь.
Залейте кусочки лепешек маковой смесью и дайте настояться, чтобы они хорошо пропитались.
Шулики получаются нежными, сочными и невероятно ароматными.
Вареники с маком
Вареники - любимое блюдо многих украинцев, а на Маковея их готовят с особой начинкой.
Как приготовить:
- Замесите тесто для вареников на воде или кефире.
- Приготовьте начинку: запарьте мак, разотрите его с сахаром и добавьте немного меда.
- Слепите вареники, начинив их маковой массой.
- Отварите в подсоленной воде до готовности.
- Подавайте горячие вареники со сметаной или масляным соусом.
Маковник (рулет с маком)
Маковник - это классическая выпечка, идеально подходящая для праздничного стола. Нежное дрожжевое тесто и щедрая маковая начинка создают незабываемый вкус.
Как приготовить:
- Замесите дрожжевое тесто на молоке, яйцах и сахаре. Дайте ему подойти.
- Приготовьте начинку: запарьте мак, разотрите его с сахаром, добавьте мед, орехи и изюм по желанию.
- Раскатайте тесто, выложите начинку и плотно сверните в рулет.
- Выпекайте в духовке до румяной корочки.
- Готовый рулет можно украсить сахарной пудрой.
Пирожки с маком и вишнями
Сочетание мака и вишни - это настоящая классика. Кисло-сладкий вкус вишни прекрасно дополняет нежную маковую начинку.
Как приготовить:
- Приготовьте дрожжевое тесто, как для пирожков.
- Сделайте начинку: смешайте растертый мак с сахаром и добавьте вишни без косточек.
- Сформируйте пирожки и запеките их в духовке или пожарьте на растительном масле.
- Эти пирожки станут отличным угощением для всей семьи.
Медовая кутья с маком и маком
Хотя кутью обычно готовят на Рождество, на Маковея ее готовят в упрощенном варианте, как символ достатка.
Как приготовить:
- Сварите пшеницу или рис.
- Отдельно запарьте мак, разотрите его с сахаром и добавьте мед.
- Смешайте кашу с маково-медовой смесью.
- По желанию добавьте орехи, изюм и сухофрукты.
Это блюдо является символом праздника и обязательно должно быть на праздничном столе.
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При написании материала были использованы источники: "Украинская праздничная кухня", статьи "Порадниця", "Смачно".