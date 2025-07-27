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5 продуктів, які не можна поєднувати з алкоголем: це руйнує печінку

Неділя 27 липня 2025 09:11
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5 продуктів, які не можна поєднувати з алкоголем: це руйнує печінку Фото: Які продукти зовсім не сумісні з алкоголем (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Вечеря з келихом вина або святкове застілля з міцнішими напоями - звична справа. Але мало хто замислюється, що деякі продукти у поєднанні з алкоголем можуть нашкодити організму більше, ніж здається.

РБК-Україна розповідає про продукти, які не варто поєднувати з алкоголем.

Лікарі попереджають: окремі поєднання викликають розлади травлення, підвищують токсичне навантаження на печінку, а подекуди, навіть загрожують серйозними ускладненнями.

П’ять продуктів, яких краще уникати, якщо ви вживаєте алкоголь

Шоколад

Алкоголь і шоколад - не така вже й романтична пара, як здається. Цей тандем створює підвищене навантаження на підшлункову залозу. Особливо небезпечним є поєднання шоколаду з коньяком чи лікером — воно може спровокувати гострий панкреатит, навіть у здорової людини.

Мариновані продукти

Соління та маринади містять багато оцту, солі та спецій. Разом з алкоголем вони можуть викликати подразнення шлунка, підвищити кислотність, а також посилити похмілля через затримку рідини в організмі.

Гострі страви

Чилі, перець, соуси з капсаїцином - усе це активізує кровообіг і стимулює апетит. У поєднанні з алкоголем така їжа може викликати печію, розлади шлунка і навіть пошкодження слизової оболонки шлунка.

Цитрусові

Лимони, апельсини, грейпфрути здаються невинними, але їхня кислота у поєднанні з алкоголем може подразнити шлунок, а у деяких людей викликати алергічну реакцію. Особливо обережними слід бути з грейпфрутом, адже він впливає на метаболізм деяких речовин, включно з ліками.

Копченості

Ковбаси, риба, бекон містять консерванти, ароматизатори й жир, що у поєднанні з алкоголем навантажують печінку. Такий «тандем» ускладнює виведення токсинів і може призвести до тяжкого похмілля.

Щоб уникнути проблем зі здоров’ям, краще обирати легкі закуски: нежирне м’ясо, овочі, каші або сири. І, звісно, пам’ятати про помірність у всьому, включно з алкоголем.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: статті про непереносимість алкоголю на Cleveland Clinic, Healthline, PubMed.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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