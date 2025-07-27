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5 продуктов, которые нельзя сочетать с алкоголем: это угробит печень

Воскресенье 27 июля 2025 09:11
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5 продуктов, которые нельзя сочетать с алкоголем: это угробит печень Фото: Какие продукты совсем не совместимы с алкоголем (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Ужин с бокалом вина или праздничное застолье с более крепкими напитками - привычное дело. Но мало кто задумывается, что некоторые продукты в сочетании с алкоголем могут навредить организму больше, чем кажется.

РБК-Украина рассказывает о продуктах, которые не стоит сочетать с алкоголем.

Врачи предупреждают: отдельные сочетания вызывают расстройства пищеварения, повышают токсическую нагрузку на печень, а иногда даже грозят серьезными осложнениями.

Пять продуктов, которых лучше избегать, если вы употребляете алкоголь

Шоколад

Алкоголь и шоколад - не такая уж и романтическая пара, как кажется. Этот тандем создает повышенную нагрузку на поджелудочную железу. Особенно опасно сочетание шоколада с коньяком или ликером - оно может спровоцировать острый панкреатит, даже у здорового человека.

Маринованные продукты

Соленья и маринады содержат много уксуса, соли и специй. Вместе с алкоголем они могут вызвать раздражение желудка, повысить кислотность, а также усилить похмелье из-за задержки жидкости в организме.

Острые блюда

Чили, перец, соусы с капсаицином - все это активизирует кровообращение и стимулирует аппетит. В сочетании с алкоголем такая пища может вызвать изжогу, расстройства желудка и даже повреждение слизистой оболочки желудка.

Цитрусовые

Лимоны, апельсины, грейпфруты кажутся невинными, но их кислота в сочетании с алкоголем может раздражать желудок, а у некоторых людей вызвать аллергическую реакцию. Особенно осторожными следует быть с грейпфрутом, ведь он влияет на метаболизм некоторых веществ, включая лекарства.

Копчености

Колбасы, рыба, бекон содержат консерванты, ароматизаторы и жир, которые в сочетании с алкоголем нагружают печень. Такой "тандем" затрудняет выведение токсинов и может привести к тяжелому похмелью.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, лучше выбирать легкие закуски: нежирное мясо, овощи, каши или сыры. И, конечно, помнить об умеренности во всем, включая алкоголь.

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При написании материала были использованы источники: статьи о непереносимости алкоголя на Cleveland Clinic, Healthline, PubMed.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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