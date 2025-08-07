5 модних трендів серпня 2025: що носити в останні спекотні дні літа

Серпень 2025 року тішить модними рішеннями, в яких поєднуються комфорт і стиль. Цього місяця в тренді легкі тканини, яскраві акценти та нестандартні силуети.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна.
Повернення 2000-х триває, і капрі - яскраве тому підтвердження. Ці укорочені штани до середини литки знову в моді, особливо в обтислому або спортивному крої.
З чим носити:
Порада: вибирайте однотонні або шкіряні моделі для більш витонченого образу.
Біжутерія знову стає заявою, а не фоном. Масивні браслети - особливо в золоті - поєднуються з мінімалістичним одягом і підкреслюють зап'ястя.
З чим носити:
Порада: носіть по два-три браслети на одному зап'ясті - багатошаровість працює на ефектність.
У 2025 році ретро знову на піку популярності. Горошок - особливо великий або асиметричний - додає романтики та вінтажного шику. Актуальний у чорно-білій гамі або контрастних поєднаннях (червоний/білий, синій/білий).
З чим носити:
Порада: уникайте повністю "вінтажного" образу, щоб не виглядати навмисно. Сучасне взуття та аксесуари врятують лук.
Тренд, який виглядає просто, але додає образу родзинку. Шовкова або бавовняна хустка замість ременя - на джинси, спідницю або навіть поверх сукні.
З чим носити:
Порада: вибирайте яскравий принт або монохром під колір взуття або сумки.
Зручність + стиль = головний тренд сезону. Вільні, хвилясті штани з легких тканин підкреслюють розслаблений силует і відмінно підходять для спеки.
З чим носити:
Порада: додайте великі сережки або браслет, щоб збалансувати об'єм у нижній частині образу.
