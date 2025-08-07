5 модных трендов августа 2025: что носить в последние жаркие дни лета

Август 2025 года радует модными решениями, в которых сочетаются комфорт и стиль. В этом месяце в тренде легкие ткани, яркие акценты и нестандартные силуэты.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.
Возвращение 2000-х продолжается, и капри - яркое тому подтверждение. Эти укороченные брюки до середины икры снова в моде, особенно в облегающем или спортивном крое.
С чем носить:
Совет: выбирайте однотонные или кожаные модели для более утонченного образа.
Бижутерия снова становится заявлением, а не фоном. Массивные браслеты - особенно в золоте - сочетаются с минималистичной одеждой и подчеркивают запястья.
С чем носить:
Совет: носите по два-три браслета на одном запястье - многослойность работает на эффектность.
В 2025 году ретро снова на пике популярности. Горошек - особенно крупный или асимметричный - добавляет романтики и винтажного шика. Актуален в черно-белой гамме или контрастных сочетаниях (красный / белый, синий / белый).
С чем носить:
Совет: избегайте полностью "винтажного" образа, чтобы не выглядеть нарочито. Современная обувь и аксессуары спасут лук.
Тренд, который выглядит просто, но добавляет образу изюминку. Шелковый или хлопковый платок вместо ремня - на джинсы, юбку или даже поверх платья.
С чем носить:
Совет: выбирайте яркий принт или монохром под цвет обуви или сумки.
Удобство + стиль = главный тренд сезона. Свободные, струящиеся брюки из легких тканей подчеркивают расслабленный силуэт и отлично подходят для жары.
С чем носить:
Совет: добавьте крупные серьги или браслет, чтобы сбалансировать объем в нижней части образа.
Вас также может заинтересовать
Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Sara Walker, JILL WALLACE, Ingrid Fagerli Edvinsen, Adenorah, Emma Rose, AMAKA, Chrystelle Eriksberger, Johanna Lager.