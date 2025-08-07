5 модных трендов августа 2025: что носить в последние жаркие дни лета

Брюки капри

Возвращение 2000-х продолжается, и капри - яркое тому подтверждение. Эти укороченные брюки до середины икры снова в моде, особенно в облегающем или спортивном крое.

Белые капри (фото: instagram.com/styledsara)

С чем носить:

объемный пиджак оверсайз + лодочки или мюли на каблуке

укороченный топ или рубашка на завязках

спортивная майка + балетки или кроссовки.

Совет: выбирайте однотонные или кожаные модели для более утонченного образа.

Капри - тренд лета и осени 2025 (фото: instagram.com/littleblackboots)

Массивные браслеты

Бижутерия снова становится заявлением, а не фоном. Массивные браслеты - особенно в золоте - сочетаются с минималистичной одеждой и подчеркивают запястья.

С чем носить:

простое платье-футляр или комбинезон

тотал лук в нейтральных оттенках (белый, черный, беж)

рубашка с закатанными рукавами + джинсы.

Совет: носите по два-три браслета на одном запястье - многослойность работает на эффектность.

Массивные браслеты в моде (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Принт в горошек

В 2025 году ретро снова на пике популярности. Горошек - особенно крупный или асимметричный - добавляет романтики и винтажного шика. Актуален в черно-белой гамме или контрастных сочетаниях (красный / белый, синий / белый).

Юбка с принтом в горошек (фото: instagram.com/annelauremais)

С чем носить:

юбка в горошек + белая футболка + сандалии

платье в горошек + платформа или мюли

топ с принтом + джинсы-карго.

Совет: избегайте полностью "винтажного" образа, чтобы не выглядеть нарочито. Современная обувь и аксессуары спасут лук.

Горошек в трендах лета 2025 (фото: instagram.com/emmaleger)

Платок на поясе

Тренд, который выглядит просто, но добавляет образу изюминку. Шелковый или хлопковый платок вместо ремня - на джинсы, юбку или даже поверх платья.

Трендовый прием на лето 2025 (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)

С чем носить:

джинсы с высокой посадкой + белая рубашка

летнее платье + платок вместо ремня + сандалии

юбка миди + майка + платок на бедрах.

Совет: выбирайте яркий принт или монохром под цвет обуви или сумки.

Шелковый платок - тренд сезона (фото: instagram.com/chrystelleeriksberger)

Штаны "Аладдины"

Удобство + стиль = главный тренд сезона. Свободные, струящиеся брюки из легких тканей подчеркивают расслабленный силуэт и отлично подходят для жары.

С чем носить:

короткий топ + сандалии или шлепанцы

минималистичный жилет или бандо

тонкий ремень + сумка через плечо.

Совет: добавьте крупные серьги или браслет, чтобы сбалансировать объем в нижней части образа.

Брюки "Аладдины" на пике популярности летом (фото: instagram.com/johannalager)