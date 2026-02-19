ua en ru
За 48 годин: Туск заявив, що Польща готова замінувати кордон з РФ та Білоруссю, - Reuters

Польща, Четвер 19 лютого 2026 18:45
За 48 годин: Туск заявив, що Польща готова замінувати кордон з РФ та Білоруссю, - Reuters Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Польща зможе розгорнути протипіхотні міни на своєму східному кордоні всього за 48 годин у разі виникнення загрози. Це стане можливим одразу після офіційного припинення участі країни в Оттавській конвенції.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: "Високі емоції по всій Європі": Туск назвав несподівану тему на саміті "коаліції охочих"

Підготовка до мінування кордонів

Голова польського уряду підкреслив, що заходи з мінування територій, які межують з Білоруссю та Калінінградською областю РФ, є частиною масштабної оборонної стратегії.

"Ми знаходимося в процесі завершення цього мінного проєкту, який має вирішальне значення для нашої безпеки, для безпеки нашої території та кордону", - заявив Туск під час пресконференції.

Ці заходи реалізуються в межах ініціативи "Східний щит". Крім того, Варшава готується відновити власне виробництво протипіхотних мін, які не виготовлялися в країні з часів Холодної війни.

Вихід з міжнародних обмежень

Польща офіційно вийде з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін, 20 лютого 2026 року. Процес виходу розпочався ще в серпні минулого року і тривав передбачені законом шість місяців.

За словами представників польського уряду, країна також розглядає можливість постачання вироблених мін партнерам.

Раніше заступник міністра оборони Павел Залевський зазначав, що Варшава планує відновити виробництво протипіхотних мін, щоб розмістити їх на своєму східному кордоні та потенційно експортувати до України.

"Східний щит"

Нагадаємо, проєкт "Східний щит" - це масштабна програма зміцнення кордонів Польщі з Росією та Білоруссю вартістю 10 млрд злотих.

У листопаді 2024 року прем'єр Дональд Туск повідомив про початок будівництва перших укріплень на межі з Калінінградською областю РФ.

Раніше також стало відомо, що Польща планує розширити цей проєкт і на кордон з Україною задля посилення загальної безпеки.

