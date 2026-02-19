За 48 часов: Туск заявил, что Польша готова заминировать границу с РФ и Беларусью, - Reuters

Польша сможет развернуть противопехотные мины на своей восточной границе всего за 48 часов в случае возникновения угрозы. Это станет возможным сразу после официального прекращения участия страны в Оттавской конвенции.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Подготовка к минированию границ

Глава польского правительства подчеркнул, что мероприятия по минированию территорий, граничащих с Беларусью и Калининградской областью РФ, являются частью масштабной оборонной стратегии.

"Мы находимся в процессе завершения этого минного проекта, который имеет решающее значение для нашей безопасности, для безопасности нашей территории и границы", - заявил Туск во время пресс-конференции.

Эти меры реализуются в рамках инициативы "Восточный щит". Кроме того, Варшава готовится возобновить собственное производство противопехотных мин, которые не производились в стране со времен Холодной войны.

Выход из международных ограничений

Польша официально выйдет из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, 20 февраля 2026 года. Процесс выхода начался еще в августе прошлого года и длился предусмотренные законом шесть месяцев.

По словам представителей польского правительства, страна также рассматривает возможность поставки произведенных мин партнерам.

Ранее заместитель министра обороны Павел Залевский отмечал, что Варшава планирует возобновить производство противопехотных мин, чтобы разместить их на своей восточной границе и потенциально экспортировать в Украину.