З 4 травня і лише онлайн: як українцям у Польщі оформити нову карту CUKR

З 4 травня 2026 року українці з тимчасовим захистом у Польщі зможуть подати заявку на новий тип дозволу на проживання - карту CUKR. Уся процедура буде повністю цифровою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland.net.pl.
Головне:
Карта CUKR - це дозвіл на тимчасове проживання строком на три роки. Вона доступна українцям, які мали тимчасовий захист у Польща та мають активний статус PESEL UKR.
У документі зазначатиметься, що власник раніше перебував під тимчасовим захистом.
Одна з ключових змін - повна цифровізація процесу. Подати заяву можна буде лише онлайн через систему MOS (Moduł Obsługi Spraw). Паперові заявки більше не прийматимуть.
Щоб податися, потрібно:
Для цього заявнику потрібен довірений профіль або електронний підпис.
Подання заяв триватиме з 4 травня 2026 року до 4 березня 2027 року.
Оформлення карти є платним. Загальна вартість становить 440 злотих. У суму входить:
Оплатити потрібно заздалегідь - без цього система не прийме заявку.
Карта CUKR фактично замінює тимчасовий захист більш стабільним статусом. Зокрема, вона дає:
Крім того, період проживання за цією картою зараховуватиметься до стажу для отримання довгострокового статусу проживання в ЄС.
Раніше РБК-Україна розповідало про карту CUKR у Польщі, яку з 2025 року можуть отримати українці зі статусом PESEL UKR. Вона дозволяє легально жити й працювати в країні до трьох років, але передбачає інші умови соцзахисту, тому українцям доведеться обирати між новим статусом і чинним тимчасовим захистом.