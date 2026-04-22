З 4 травня і лише онлайн: як українцям у Польщі оформити нову карту CUKR

12:19 22.04.2026 Ср
Новий механізм має спростити легалізацію українців у Польщі
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Українці в Пощьщі зможуть оформити новий дозвіл на проживання (Getty Images)

З 4 травня 2026 року українці з тимчасовим захистом у Польщі зможуть подати заявку на новий тип дозволу на проживання - карту CUKR. Уся процедура буде повністю цифровою.

Головне:

  • Старт прийому: Подати заявку на карту CUKR можна буде з 4 травня 2026 року до 4 березня 2027 року.
  • Формат: Процедура стала повністю цифровою - паперові анкети більше не приймаються, лише онлайн через систему MOS.
  • Вимоги: Для подачі необхідно мати статус PESEL UKR, довірений профіль (Profil Zaufany) та цифрове фото.
  • Вартість: Гербовий збір та виготовлення карти коштують 440 злотих, які потрібно сплатити до моменту подання заяви.
  • Права: Власники карти отримують дозвіл на проживання на 3 роки та право працювати без додаткових повідомлень служби зайнятості.

Що таке карта CUKR і хто може отримати

Карта CUKR - це дозвіл на тимчасове проживання строком на три роки. Вона доступна українцям, які мали тимчасовий захист у Польща та мають активний статус PESEL UKR.

У документі зазначатиметься, що власник раніше перебував під тимчасовим захистом.

Як подати заявку

Одна з ключових змін - повна цифровізація процесу. Подати заяву можна буде лише онлайн через систему MOS (Moduł Obsługi Spraw). Паперові заявки більше не прийматимуть.

Щоб податися, потрібно:

  • створити обліковий запис у системі;
  • увійти через державну систему цифрової ідентифікації;
  • заповнити анкету;
  • додати фото та підтвердження оплати;
  • підписати заяву електронним підписом і надіслати її до воєводського управління.

Для цього заявнику потрібен довірений профіль або електронний підпис.

Подання заяв триватиме з 4 травня 2026 року до 4 березня 2027 року.

Скільки це коштує

Оформлення карти є платним. Загальна вартість становить 440 злотих. У суму входить:

  • гербовий збір за дозвіл на проживання;
  • оплата за виготовлення карти.

Оплатити потрібно заздалегідь - без цього система не прийме заявку.

Які переваги дає карта

Карта CUKR фактично замінює тимчасовий захист більш стабільним статусом. Зокрема, вона дає:

  • трирічний дозвіл на проживання;
  • повний доступ до ринку праці без додаткових дозволів;
  • можливість працювати без повідомлення служби зайнятості роботодавцем.

Крім того, період проживання за цією картою зараховуватиметься до стажу для отримання довгострокового статусу проживання в ЄС.

Раніше РБК-Україна розповідало про карту CUKR у Польщі, яку з 2025 року можуть отримати українці зі статусом PESEL UKR. Вона дозволяє легально жити й працювати в країні до трьох років, але передбачає інші умови соцзахисту, тому українцям доведеться обирати між новим статусом і чинним тимчасовим захистом.

