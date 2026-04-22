З 4 травня і лише онлайн: як українцям у Польщі оформити нову карту CUKR

Головне: Старт прийому: Подати заявку на карту CUKR можна буде з 4 травня 2026 року до 4 березня 2027 року.

Подати заявку на карту CUKR можна буде Формат: Процедура стала повністю цифровою - паперові анкети більше не приймаються, лише онлайн через систему MOS.

Процедура стала - паперові анкети більше не приймаються, лише онлайн через систему MOS. Вимоги: Для подачі необхідно мати статус PESEL UKR , довірений профіль (Profil Zaufany) та цифрове фото.

Для подачі необхідно мати статус , довірений профіль (Profil Zaufany) та цифрове фото. Вартість: Гербовий збір та виготовлення карти коштують 440 злотих , які потрібно сплатити до моменту подання заяви.

Гербовий збір та виготовлення карти коштують , які потрібно сплатити до моменту подання заяви. Права: Власники карти отримують дозвіл на проживання на 3 роки та право працювати без додаткових повідомлень служби зайнятості.

Що таке карта CUKR і хто може отримати

Карта CUKR - це дозвіл на тимчасове проживання строком на три роки. Вона доступна українцям, які мали тимчасовий захист у Польща та мають активний статус PESEL UKR.

У документі зазначатиметься, що власник раніше перебував під тимчасовим захистом.

Як подати заявку

Одна з ключових змін - повна цифровізація процесу. Подати заяву можна буде лише онлайн через систему MOS (Moduł Obsługi Spraw). Паперові заявки більше не прийматимуть.

Щоб податися, потрібно:

створити обліковий запис у системі;

увійти через державну систему цифрової ідентифікації;

заповнити анкету;

додати фото та підтвердження оплати;

підписати заяву електронним підписом і надіслати її до воєводського управління.

Для цього заявнику потрібен довірений профіль або електронний підпис.

Подання заяв триватиме з 4 травня 2026 року до 4 березня 2027 року.

Скільки це коштує

Оформлення карти є платним. Загальна вартість становить 440 злотих. У суму входить:

гербовий збір за дозвіл на проживання;

оплата за виготовлення карти.

Оплатити потрібно заздалегідь - без цього система не прийме заявку.

Які переваги дає карта

Карта CUKR фактично замінює тимчасовий захист більш стабільним статусом. Зокрема, вона дає:

трирічний дозвіл на проживання;

повний доступ до ринку праці без додаткових дозволів;

можливість працювати без повідомлення служби зайнятості роботодавцем.

Крім того, період проживання за цією картою зараховуватиметься до стажу для отримання довгострокового статусу проживання в ЄС.