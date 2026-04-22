С 4 мая и только онлайн: как украинцам в Польше оформить новую карту CUKR

С 4 мая 2026 года украинцы с временной защитой в Польше смогут подать заявку на новый тип вида на жительство - карту CUKR. Вся процедура будет полностью цифровой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.net.pl.
Карта CUKR - это разрешение на временное проживание сроком на три года. Она доступна украинцам, которые имели временную защиту в Польше и имеют активный статус PESEL UKR.
В документе будет отмечаться, что владелец ранее находился под временной защитой.
Одно из ключевых изменений - полная цифровизация процесса. Подать заявление можно будет только онлайн через систему MOS (Moduł Obsługi Spraw). Бумажные заявки больше не будут принимать.
Чтобы податься, нужно:
Для этого заявителю нужен доверенный профиль или электронная подпись.
Подача заявлений продлится с 4 мая 2026 года до 4 марта 2027 года.
Оформление карты является платным. Общая стоимость составляет 440 злотых. В сумму входит:
Оплатить нужно заранее - без этого система не примет заявку.
Карта CUKR фактически заменяет временную защиту более стабильным статусом. В частности, она дает:
Кроме того, период проживания по этой карте будет засчитываться в стаж для получения долгосрочного статуса проживания в ЕС.
Ранее РБК-Украина рассказывало о карте CUKR в Польше, которую с 2025 года могут получить украинцы со статусом PESEL UKR. Она позволяет легально жить и работать в стране до трех лет, но предусматривает другие условия соцзащиты, поэтому украинцам придется выбирать между новым статусом и действующей временной защитой.