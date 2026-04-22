RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

С 4 мая и только онлайн: как украинцам в Польше оформить новую карту CUKR

12:19 22.04.2026 Ср
3 мин
Новый механизм должен упростить легализацию украинцев в Польше
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинцы в Пощьще смогут оформить новый вид на жительство (Getty Images)

С 4 мая 2026 года украинцы с временной защитой в Польше смогут подать заявку на новый тип вида на жительство - карту CUKR. Вся процедура будет полностью цифровой.

Главное:

  • Старт приема: Подать заявку на карту CUKR можно будет с 4 мая 2026 года до 4 марта 2027 года.
  • Формат: Процедура стала полностью цифровой - бумажные анкеты больше не принимаются, только онлайн через систему MOS.
  • Требования: Для подачи необходимо иметь статус PESEL UKR, доверенный профиль (Profil Zaufany) и цифровое фото.
  • Стоимость: Гербовый сбор и изготовление карты стоят 440 злотых, которые нужно оплатить до момента подачи заявления.
  • Права: Владельцы карты получают вид на жительство на 3 года и право работать без дополнительных уведомлений службы занятости.

Что такое карта CUKR и кто может получить

Карта CUKR - это разрешение на временное проживание сроком на три года. Она доступна украинцам, которые имели временную защиту в Польше и имеют активный статус PESEL UKR.

В документе будет отмечаться, что владелец ранее находился под временной защитой.

Как подать заявку

Одно из ключевых изменений - полная цифровизация процесса. Подать заявление можно будет только онлайн через систему MOS (Moduł Obsługi Spraw). Бумажные заявки больше не будут принимать.

Чтобы податься, нужно:

  • создать учетную запись в системе;
  • войти через государственную систему цифровой идентификации;
  • заполнить анкету;
  • добавить фото и подтверждение оплаты;
  • подписать заявление электронной подписью и отправить его в воеводское управление.

Для этого заявителю нужен доверенный профиль или электронная подпись.

Подача заявлений продлится с 4 мая 2026 года до 4 марта 2027 года.

Сколько это стоит

Оформление карты является платным. Общая стоимость составляет 440 злотых. В сумму входит:

  • гербовый сбор за разрешение на проживание;
  • оплата за изготовление карты.

Оплатить нужно заранее - без этого система не примет заявку.

Какие преимущества дает карта

Карта CUKR фактически заменяет временную защиту более стабильным статусом. В частности, она дает:

  • трехлетний вид на жительство;
  • полный доступ к рынку труда без дополнительных разрешений;
  • возможность работать без уведомления службы занятости работодателем.

Кроме того, период проживания по этой карте будет засчитываться в стаж для получения долгосрочного статуса проживания в ЕС.

Ранее РБК-Украина рассказывало о карте CUKR в Польше, которую с 2025 года могут получить украинцы со статусом PESEL UKR. Она позволяет легально жить и работать в стране до трех лет, но предусматривает другие условия соцзащиты, поэтому украинцам придется выбирать между новым статусом и действующей временной защитой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
