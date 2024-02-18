За 4 місяці Росія втратила на Авдіївському напрямку більше 47 тисяч військових, - Тарнавський

"На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю і героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій", - написав Тарнавський.

Втрати ворога за період активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 по 17 лютого 2024) склали:

особового складу - 47 186 осіб;

танки - 364;

артилерійські системи - 248;

бойові бронемашини - 748;

літаки - 5.

Фото: Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" (t.me/otarnavskiy)

"Дякую кожному воїну за стійкість, мужність та героїзм. За кожного знищеного окупанта. За кожен спалений танк та бронемашину", - додав Тарнавський.

Бої за Авдіївку

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Пізніше Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з міста та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

Вчора, 16 лютого, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ще пізніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, рішення про вихід військових було справедливим та професійним.

За словами голови військового комітету НАТО Роба Брауера, Авдіївка не є великою втратою, оскільки ворог знищив усю інфраструктуру міста.